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水样白带有异味儿是怎么回事

2017-09-28 来源：
核心提示：白带是妇女从阴道里流出来的一种带有粘性的白色液体，健康的白带是无色略带腥味的，当白带性状及色味发生变化后，预示着有疾病发生。水样白带有异味儿是怎么回事？

　　正常的女性在平时都会有白带分泌，在经期前后量会有所增加。白带是妇女从阴道里流出来的一种带有粘性的白色液体，健康的白带是无色略带腥味的，当白带性状及色味发生变化后，预示着有疾病发生。水样白带有异味儿是怎么回事？

　　

　　水样白带有异味儿是怎么回事？

　　白带像水一样属于是一种白带异常。水样白带是白带异常的一种现象，它会给女性带来很多的困扰，不仅短裤容易潮湿，更有一些气味让女性难以忍受。如果女性的白带呈水样的，一般多考虑为由宫颈炎、盆腔炎、阴道炎、滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎等妇科炎症的感染所导致。也可能是晚期宫颈癌、阴道癌或粘膜下肌瘤伴感染，如果这种水样白带是阵发性的，并同时排出黄色或红色水样白带，则应注意输卵管癌的可能。

　　白带是女性阴道分泌的一种液体，正常情况下，白带是乳白色、量少、无味、透明的，青春期白带受雌激素的影响发生变化，排卵期白带量多、鸡蛋清样。除了水样白带之外，白带异常还分为多种表现：

　　1、泡沫状白带

　　如果您在公共浴池洗澡，或使用过公用的浴巾、浴盆后，出现灰白或灰黄色泡沫状白带，且有酸臭味，应想到是否传染上了滴虫性阴道炎。

　　2、豆腐渣样白带

　　多为霉菌性阴道炎特有，外阴和阴道壁常覆盖一层白膜状物，擦出后露出红肿粘膜面，易感染霉菌，常伴有外阴瘙痒及烧灼样疼痛感。特别是糖尿病人或孕妇，更应想到这一点，因为孕妇和糖尿病人体质差，免疫力低下，容易引起霉菌感染。

　　3、无色透明粘性白带

　　与鸡蛋清相似，或稍有混浊，但除白带增多外，很少有其他症状，这种白带多见于慢性宫颈炎。

　　4、血性白带

　　即白带中混有血液，出现此白带应警惕恶性肿瘤的可能，如宫颈癌、宫体癌、阴道肿瘤等。有些良性病变也可出现此白带，如老年性阴道炎、子宫颈糜烂等。

　　5、黄色白带

　　大多为细菌感染引起，淋球菌、结核菌等都可能成为病因，梅毒螺旋体也会引起阴道的化脓性感染，当患者从阴道排出大量有特殊味的白带时，应怀疑是否有异物存在于阴道内，从而引起白带增多，严重感染。

　　发现白带有异常表现时，首先要注意是否为正常的生理改变(例如排卵期的白带增多是否正常现象)，如果量、颜色、气味、形状的变化已超过正常的生理范围，就必须尽早就医。别害怕，诊治及时才能控制病情的发展。平时做好个人卫生防护措施。

　　女性朋友们在进行日常的私处护理时，还是选择成分天然的绿色产品，比如欧姗.臭氧抗菌剂。欧姗的主要成分为臭氧和天然植物精油，不属于药物成分，不会改变阴道PH值，更不会有耐药性。臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫力等功效;而天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。因此，欧姗是女性朋友们较为放心的选择。

　　以上就是“水样白带有异味儿是怎么回事”的相关内容。对于水样白带而且有异味问题，妇科专家提醒广大女性朋友：水样白带有异味多为妇科疾病的信号。此外，水样白带有异味如米泔，还为输卵管癌的信号，应注意提防。

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