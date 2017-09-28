水样白带有腥味怎么回事

2017-09-28 来源：

核心提示：水样白带有腥味怎么回事？引起水样白带有异味的原因很多，阴道炎，子宫内膜炎，输卵管积液等都有可能是病因，建议到医院妇科进行阴道分泌物的检查，查明原因，对症治疗。

对于水样白带有腥味怎么回事的问题，妇科专家介绍，女性水样白带有异味是一种不正常的情况，它通常和妇科疾病有关联。引起水样白带有异味的原因很多，阴道炎，子宫内膜炎，输卵管积液等都有可能是病因，建议到医院妇科进行阴道分泌物的检查，查明原因，对症治疗。

白带是妇女阴道里经常分泌的少量粘液状物质，犹如白色半透明鸡蛋清样，既无味，又无刺激性。其实，白带也和月经一样，是女性一种正常的生理表现，它反映了女性生理健康的素质，又是某些妇科病变的征兆。评价白带是否正常，要从量、色、质地、气味几方面观察。正常的白带应该是乳白色或无色透明，略带腥味或无味;其分泌量、质地受体内雌、孕激素水平高低的影响，随月经周期而有量多量少、质稀质稠的周期性变化。水样白带有腥味怎么回事，需要根据白带的性状来看。

白带异常的表现

1、脓样白带：黄色或黄绿色，臭味，若伴有尿频、尿急和尿痛者，多为淋球菌或支原体感染引起的急性阴道尿道炎。当宫腔积脓、宫颈癌、阴道癌或阴道内异物残留时，也可致脓样白带。

2、泡沫状稀薄白带：为滴虫性阴道炎的特征，往往阴道奇痒难忍。

3、外观如豆腐渣样白带或凝乳样白带：为阴道念珠菌感染的特征，常伴有严重的外阴阴道搔痒。

4、水样白带：持续流出淘米水样白带，且具奇臭者一般为晚期宫颈癌、阴道癌或黏膜下肌瘤伴感染。阵发性排出黄色或红色水样白带者应注意输卵管癌的可能。

5、血性白带：需注意子宫颈癌、子宫内膜癌、宫颈息肉或黏膜下肌瘤等，宫腔节育器也可引起血性白带。

6、乳汁样均质白带：伴有鱼腥臭味和阴道轻痒者，多为厌氧菌感染所致的细菌性阴道病。

出现白带异常且异味重，应该及时到医院检查清楚原因，并且及时治疗，切勿耽误了病情。

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