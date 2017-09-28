水样白带无异味怎么办

2017-09-28 来源：

核心提示：如果女性的白带异常，那就证明女性的身体状况异常。有些女性的白带可能是发黄，有异味的，也有女性的白带可能是水样的。水样白带无异味怎么办？

女性在面临白带异常时，总是表现的很被动。平时对于白带的常识性问题了解太少，以至于在出现异常后，除了尴尬还是尴尬。白带是女性从阴道内所流出来的一种具有粘性的白色透明的液体，而且该液体正常情况下是无色透明，无味的。如果女性的白带异常，那就证明女性的身体状况异常。有些女性的白带可能是发黄，有异味的，也有女性的白带可能是水样的。水样白带无异味怎么办？

白带是指各种质与量的分泌物。一般情况下，正常的白带少量的白色略显粘稠，不正常的白带包括脓性白带、血性白带、米泔样白带、水样白带等。另外，像有晚期宫颈癌的患者的白带也是异常的，它可能会出现水样白带或米泔样的白带。

水样白带即白带像水一样多，提示有脾虚湿重，心阳虚气血郁滞，以及妇科症瘕(腹中结块的病)等疾，心脏病由于血循滞缓，盆腔郁血，也可导致白带增多。如果从西医的角度来讲，水样白带的出现，表示女性可能患有宫颈炎、盆腔炎、阴道炎、滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎等妇科疾病。

妇科肿瘤的患者所出现的白带可能是黄色或红色的水样的白带，像输卵管癌等。所以，在此就要提醒女性朋友如果出现有水样白带的情况，一定要及早的治疗。尤其是绝经后的女性更应当注意。

水样白带无异味怎么办？

白带异常，出现像水样状的情况，那就代表女性的身体可能受到感染。如果女性出现水样白带并且无异味的情况，首先经医生检查确定患者白带异常是由什么疾病引起的，然后再针对该病做及时的治疗。水样白带无异味可能会由宫颈炎、阴道炎等导致，也可能会由肿瘤导致。因此说，必须要搞清楚是什么原因导致的，才能做到有效的对症治疗。

白带像水一样，及早检查很必要，不能独自乱服药来医治。另外，女性患者还要避免潮湿、过于劳累，不能有不洁性生活。生活注意卫生，是女性预防妇科病的关键。

女性朋友们在进行日常的私处护理时，还是选择成分天然的绿色产品，比如欧姗.臭氧抗菌剂。欧姗的主要成分为臭氧和天然植物精油，不属于药物成分，不会改变阴道PH值，更不会有耐药性。臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫力等功效;而天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。因此，欧姗是女性朋友们较为放心的选择。

对于妇科疾病，早发现早治疗，才能帮助患者早日摆脱难言的痛苦，对于水样白带无异味怎么办，通过以上的简单介绍，想必女性朋友们在心中已有了解。防范疾病困扰，就要定期做妇科检查，这不仅是对自己的健康负责，也是对生命的一种重视。