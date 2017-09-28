女性白带异常的原因

2017-09-28 来源：

核心提示：白带异常会伴有恶臭、瘙痒等症状发生，对于女性朋友的健康影响非常大，如果没有做好针对性的防范，极有可能被白带异常病症所困扰。那么，女性白带异常的原因是什么？

白带属于生理的自然分泌物，正常白带为白色体液，通过白带的颜色以及浓度可以辨别出来女性身体是否健康，白带异常会伴有恶臭、瘙痒等症状发生，对于女性朋友的健康影响非常大，如果没有做好针对性的防范，极有可能被白带异常病症所困扰，大家需要了解女性白带异常的原因是什么，并对此做好针对性的防范措施。

女性白带异常的原因有哪些？

大量使用清洗液，女性频繁地冲洗阴道，特别是用洗液，乳酸杆菌就会减少，这样会破坏阴道内的微生态平衡，造成菌群失调。因为女性的阴道有自洁作用，女性的阴道上皮细胞内含有丰富的糖原，而正常妇女的阴道中寄生着一种叫阴道乳酸杆菌的细菌，它能使这些糖原分解为单糖，再分解成乳酸，使阴道内环境呈酸性，PH值保持在4～5。那些宜于在碱性环境中生长的病原体因此会受到抑制，这就是阴道的自净作用。

长期使用卫生护垫，不透气，由于白带分泌物较多，常使外阴部处于潮湿状态，对局部皮肤有一定的刺激。破坏阴道平衡，易造成感染。

不注意卫生，不勤换内裤，女性应每天换一次内裤，注意个人清洁，换洗内裤放在阳光上凉晒。

女性出现白带异常症状的时候，很有可能意味着身体患有某种疾病，建议女性朋友及时到医院进行检查，查明病因，再对症治疗。

在日常护理过程中可以选择使用欧姗·臭氧抗菌剂，欧姗·臭氧抗菌剂针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌均有抗抑作用，欧姗·臭氧抗菌剂对阴道炎、宫颈炎、白带恶臭、盆腔炎、子宫内膜炎、宫颈糜烂的细菌、霉菌、致病菌以及带状疱疹、尖锐湿疣及湿疹引发的细菌感染均有预防和杀灭作用。

以上为大家详解的就是女性白带异常的原因相关介绍，女性朋友在平常应该保持一个良好的习惯，一旦出现白带异常症状的时候，务必要及时做好相关治疗。