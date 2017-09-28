妇科白带异常症状

2017-09-28 来源：

核心提示：正常情况下，阴道排液的质与量随月经周期而改变，对身体是有好处的。但是如果出现白带异常这就意味着身体可能出现了问题。

白带是一种阴道排液，是由阴道粘膜渗出物、宫颈腺体及子宫内膜腺体分泌物混合而成，内含阴道上皮脱落细胞、白细胞和一些非致病性细菌。正常情况下，阴道排液的质与量随月经周期而改变，对身体是有好处的。但是如果出现白带异常这就意味着身体可能出现了问题。但是很多人对妇科白带异常症状不是很了解，所以出现白带异常不能及时进行治疗。下面就为大家介绍一下。

妇科白带异常症状：

一、白带呈茶褐色。当避孕套或者卫生棉条等异物残留在阴道内时，白带就会有腐败臭味并呈茶褐色。

二、白带量增多。白带颜色虽正常，但白带量增多使内裤浸湿，这种现象就属于白带异常。这类女性朋友存在宫颈炎或阴道炎及宫颈糜烂等疾病。

三、黄色水样白带。黄色水样的白带多发生在持续阴道出血后，阴道会流出大量脓性恶臭白带，应该先考虑晚期子宫颈癌，子宫内膜癌或粘膜下肌瘤伴感染。阵发性排出者应注意有输卵管癌的可能。

四、脓性白带。色黄或黄绿，有异味，呈粘稠或呈泡沫状。大多为阴道炎症导致，其中以滴虫性阴道炎最为常见，多有外阴搔痒症状。

以上症状都是白带异常的表现，对于预防白带异常建议从日常洗护做起。良好的洗护习惯是预防私处疾病的基本要素。推荐女性朋友在日常洗护时使用欧姗·臭氧抗菌剂。

欧姗的主要成分是臭氧，能够快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥作用后，迅速还原成氧，提高阴道局部免疫力，抑制厌氧菌生长，改善阴道内环境，减轻局部炎症，有效缓解白带异常等问题。为了更好的帮助白带异常恢复正常状态，在使用欧姗·臭氧抗菌剂的同时，穿宽松、透气的全棉内裤，勤洗、勤换、勤晾晒，保持外阴清洁干燥，保持卧具清洁卫生。同时要注意外阴清洁。平时准备专用洗具，做到“一人、一盆、一巾、一水”，先将小方巾置入水盆煮沸15分钟，晾温后使用，清洗外阴前应剪短指甲、清洁双手，洗毕将用具清洁晾晒。

女性是非常特殊的群体，私处相比男性来说更加容易滋生细菌，所以对于女性来说私处护理非常重要，当觉得出现妇科白带异常症状的时候，一定要及时到医院进行检查治疗。以免引发其他疾病。