豆腐渣白带怎么用药

2017-09-28 来源：

核心提示：如果白带出现发黄、有异味或者出现豆腐渣白带的症状时，女性朋友们一定要引起注意，这是白带异常的表现，需要积极检查治疗。那么，豆腐渣白带怎么用药治疗？

大家都知道白带是女性阴道的一种正常分泌物，在正常的情况下是呈白色，无味的带有黏性的物体，对于女性来说白带可以起到排泄废物的作用，所以算不上疾病，但是如果白带出现发黄、有异味或者出现豆腐渣白带的症状时，女性朋友们一定要引起注意，这是白带异常的表现，需要积极检查治疗。那么，豆腐渣白带怎么用药治疗？下面我们就通过文章内容一起了解一下。

想要知道豆腐渣白带怎么用药，首先要清楚豆腐渣白带是什么原因造成的。白带是由阴道粘膜渗出物、宫颈腺体及子宫内膜分泌物组成，且含阴道上皮脱落细胞、白细胞，呈白色稀糊状或蛋清样，高度粘稠，无腥臭味，量少，对妇女健康无不良影响，与身体生理状况变化有关。白带异常表现为色、质和量的改变，往往是妇科疾病的先兆。

若近排卵期，白带多清澈透明，呈鸡蛋清样，量比较多。排卵期后，白带呈白色、混浊状，较黏稠，量比较少。一般来说白带异常是妇科疾病导致的，正常的白带应该是乳白色或无色透明，略带腥味或无味。其分泌量、质地受体内雌激素、孕激素水平高低的影响，随月经周期而有量多量少、质稀质稠的周期性变化。

如白带出现异常首先考虑是妇科炎症引起，如霉菌性阴道炎，细菌性阴道炎等。豆腐渣样白带指的是排出时就是豆腐渣的样子，呈白色、块状。因为白带大多是粘稠发黄，所以很容易区分的。

豆腐渣样白带是霉菌性阴道炎的特征，所以白带像豆腐渣样有可能是霉菌性阴道炎导致的。白色分泌物特征为白色稠厚呈凝乳或豆腐渣样，因其由脱落上皮细胞和菌丝体、酵母菌和假菌丝做成，造成这种白带豆腐渣症状的主要原因是阴道内念珠菌失衡造成的。

那么，患有霉菌性阴道炎该如何防治呢？

很多女性朋友当发现存在豆腐渣白带后最为关心的就是治疗，对于豆腐渣白带的治疗方法，通常采取口服药物但要想从根本上治疗豆腐渣白带的症状，光靠药物不够的，因为药物只能暂时缓解病情，而且药物的一些成份长对阴道会造成一定的伤害，专家指出，女性在平时的卫生是比较关键的，最为基础的就是私处的洗护。在这里为大家推荐欧姗.臭氧抗菌剂，欧姗.臭氧抗菌剂作为新一代女性私处日常护理产品，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会有耐药性。其主要成分为臭氧和天然植物精油，其中臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫等功效;天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。

除此之外，饮食上注意调节也可以减少豆腐渣白带的情况出现，患病期间女性朋友们要多吃一些新鲜蔬菜，少吃辛辣或刺激性食品，同时还要保持愉快的心情积极配合医生治疗。

以上内容就是针对“豆腐渣白带怎么用药”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。霉菌性阴道炎和日常不良习惯有很大关系，因此做好日常护理非常关键。