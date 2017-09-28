豆腐渣白带是什么原因

2017-09-28 来源：

核心提示：正常的白带是无色无味的粘稠状，如果白带像豆腐渣一样很明显是白带异常的表现。那么，豆腐渣白带是什么原因导致的呢？

白带异常会呈现多种表现形式，其中豆腐渣样白带发病率居高，常常会给女性朋友们带来困扰。其实白带是一种从女性阴道流出来的正常液体，每个月排卵期的时候白带会比平常要多，这是一种判断排卵期的好方法。正常的白带是无色无味的粘稠状，如果白带像豆腐渣一样很明显是白带异常的表现。那么，豆腐渣白带是什么原因导致的呢？下面我们一起通过文章内容了解一下吧。

导致豆腐渣白带是什么原因呢？

白带是由阴道粘膜渗出物、宫颈腺体及子宫内膜分泌物组成，且含阴道上皮脱落细胞、白细胞，呈白色稀糊状或蛋清样，高度粘稠，无腥臭味，量少，对妇女健康无不良影响。白带异常表现为色、质和量的改变，往往是妇科疾病的先兆。

若近排卵期，白带多清澈透明，呈鸡蛋清样，量比较多。排卵期后，白带呈白色、混浊状，较黏稠，量比较少。一般来说白带异常是妇科疾病导致的，正常的白带应该是乳白色或无色透明，略带腥味或无味。其分泌量、质地受体内雌激素、孕激素水平高低的影响，随月经周期而有量多量少、质稀质稠的周期性变化。

如白带出现异常首先考虑是妇科炎症引起，如霉菌性阴道炎，细菌性阴道炎等。豆腐渣样白带指的是排出时就是豆腐渣的样子，呈白色、块状。因为白带大多是粘稠发黄，所以很容易区分的。

豆腐渣样白带是霉菌性阴道炎的特征，所以白带像豆腐渣样有可能是霉菌性阴道炎导致的。白色分泌物特征为白色稠厚呈凝乳或豆腐渣样，因其由脱落上皮细胞和菌丝体、酵母菌和假菌丝做成，造成这种白带豆腐渣症状的主要原因是阴道内念珠菌失衡造成的。

霉菌性阴道炎除了会出现豆腐渣白带以外，还会出现外阴瘙痒，且瘙痒症状时轻时重，时发时止，瘙痒严重时坐卧不宁，寝食难安，炎症较重时还可能出现排尿痛、性交痛等，因此为了自身健康着想患有霉菌性阴道炎后就需要积极进行防治。

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以上内容就是针对“豆腐渣白带是什么原因”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。当生活中发现存在豆腐渣白带时一定要引起重视，做好日常护理工作，并且积极进行治疗才是关键。