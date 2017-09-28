白带异常怎样辨别

2017-09-28 来源：

核心提示：现在很多女性朋友都在被白带异常这种问题困扰着，而白带异常也确实是影响女性健康的一大隐患，一旦出现了白带异常的情况，那么各种妇科疾病也就接踵而至了。

现在很多女性朋友都在被白带异常这种问题困扰着，而白带异常也确实是影响女性健康的一大隐患，一旦出现了白带异常的情况，那么各种妇科疾病也就接踵而至了。不过现在很多女性朋友对于白带异常的现象不够重视，因此错过了治疗时间，那么，白带异常怎样辨别？下面我们就通过文章内容一起了解一下。

白带异常是日常生活中大多数女性都会遇到的情况，但是很多女性对于白带异常的了解却非常少。白带异常怎样辨别？

??第 一??，从量上来看，感染是导致白带增多的最常见原因，可由细菌、淋球菌、真菌等引发。此外，子宫肌瘤，特别是黏膜下肌瘤，也可致白带增多。而白带变少、在排卵期也不增多，常常是雌激素水平低的表现。

第二，白带异常时，颜色、气味和质地变化一般会相伴发生。常表现为以下几种：

黄色泡沫状白带：呈黄色或黄绿色，甚至把内裤染成黄色，很难洗掉，伴外阴瘙痒，可能是滴虫性阴道炎。

黄色水样白带：呈黄色或黄绿色、水样，有腥味恶臭，同时月经过多，应警惕子宫肌瘤。

脓性白带：多见于阴道炎，或宫颈糜烂、慢性盆腔炎及子宫内膜炎患者。若同时伴有尿痛、尿频、尿急，则可能是淋球菌感染所致的性病。

白色乳酪状白带：呈白色、黏稠的乳酪状或豆腐渣样，并伴有外阴奇痒，是白色念珠菌性阴道炎的常见症状。

灰白色稀薄腥臭味白带：多见于细菌性阴道炎病人，由阴道内正常菌群生态失衡引起。

带血白带：白带中混有血液，若发生于生育期女性，伴性交痛，可能是宫颈炎;发生于中老年妇女，则可能是老年性阴道炎、宫颈息肉或宫颈癌。

白带异常日常护理

根据如上白带异常异味的信号，广大女性在日常护理上需多加注意。首先在饮食上要少食辛辣和油腻生冷之品，应多食用一些益脾补肾和清热利湿的食物。生活上要注意，每天洗澡。出汗后更要立刻冲洗;选择吸汗的棉质内裤，避免闷热不透气的衣物如牛仔裤，保持阴部的干爽最重要。

其次，通过局部清洗进行护理，在这里为大家推荐欧姗·臭氧抗菌剂。欧姗·臭氧抗菌剂是可以预防妇科疾病的洗护用品，对于妇科疑难病(如、阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂、盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎、子宫肌瘤、卵巢囊肿等)所引起的细菌感染有着良好的杀菌效果。

白带异常是由于妇科疾病中的细菌所导致，而欧姗·臭氧抗菌剂主要成分臭氧，能够快速有效地杀死各种细菌，病毒，真菌，霉菌、滴虫，发生作用后还原成纯氧，不会对阴道内微生态造成损害。相反，还能够抑制厌氧菌生长，促进阴道上皮细胞生长、修复、愈合，提高阴道自净能力，是女性朋友进行私密护理可选的健康用品。

以上内容就是针对“白带异常怎样辨别”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。出现白带异常一定要引起重视，及时到医院查明原因，然后根据自身情况进行治疗，并且要做好日常护理。