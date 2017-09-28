白带异常怎么回事

2017-09-28 来源：

核心提示：如果白带的颜色、量以及质发生异常的情况，医学上都称为白带异常，这是一种妇科疾病的提示，女性需要引起注意，免得引起病菌的乘虚而入。

很多人不知道白带异常是怎么回事，了解白带异常首先要知道什么是白带。白带是一种由子宫颈腺体和前庭大腺的分泌物以及妇女阴道粘子膜渗出的液体，这些从阴道里流出来的白色液体，通常都是带有粘性的。

白带中含有抗体的，还含有乳酸杆菌以及溶菌酶，所以白带还有一定抑制细菌滋生的作用。一般情况在月经中期，白带的量会增多，那个时间段的颜色是相对稀薄且透明的;排卵后量会比较少，且色泽相对混浊，又有点粘稠。

那么白带异常怎么回事？可能很多女性朋友们都想知道这个问题。如果白带的颜色、量以及质发生异常的情况，医学上都称为白带异常，这是一种妇科疾病的提示，女性需要引起注意，免得引起病菌的乘虚而入。

白带异常一般有几种炎症的可能性：

一、霉菌性阴道炎：这种炎症的白带一般颜色比较黄或是白，呈粘稠状；有时质地也会呈稀薄状，但有一个很特殊的特点就是呈乳凝块状或者是呈豆腐渣样。

二、滴虫性阴道炎：发生这种炎症时白带一般为稀脓样，有泡沫，颜色呈黄色状，还有伴有臭味。

三、细菌性阴道炎：有这种炎症时，白带一般呈灰黄色或者是以灰白为主，比较稀薄的状态，也是比均匀的，在味道上比较特别的，它带有鱼腥臭味。

四、慢性宫颈炎或宫颈糜烂：这是妇科疾病中很常见的一种疾病，这种情况时一般白带会增多，且呈灰白色，伴有异味产生。

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导致阴道炎最直接的原因是阴道的自然防御功能遭到破坏，病原体侵入，阴道内环境发生变化。

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女人再忙都要为自己的健康考虑，尤其是私处健康更为重要。白带异常怎么回事，以上就是相关的介绍。总而言之，白带异常属于不正常的生理表现，也可能存在妇科疾病隐患，所以女性朋友们需多加注意。