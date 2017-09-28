白带异常怎么办

2017-09-28 来源：

核心提示：白带异常表明你有可能已经有炎症发生。白带异味一般考虑为阴道炎、宫颈炎、盆腔炎、宫颈糜烂等妇科疾病的症状。

白带的变化关乎女性的身体健康。是很多女性朋友却仍然对此认识不足，以至于因为白带异常引起其他疾病。由此可见了解白带异常怎么办是很重要的。下面就一起来看看吧。

白带是一种从女性阴道流出的正常液体，每个月排卵期时候的白带比平常要多，这也是判断排卵期的好方法，正常的白带是无色无味的粘稠状，有时候会出现白带异常的问题，例如出现臭，腥，酸等味，那提示有疾病的发生。白带异常表明你有可能已经有炎症发生。白带异味一般考虑为阴道炎、宫颈炎、盆腔炎、宫颈糜烂等妇科疾病的症状。白带异常还可能使白带呈豆腐渣状，外阴奇痒，这是霉菌性阴道炎的典型表现。但不管是那种白带异常都是需要及时进行治疗的，对于白带异常怎么办，首先要去医院进行正规的检查，确定病因。其次要注意生活各方面：

1、穿着宽松、透气的全棉内裤，勤洗、勤换、勤晾晒，保持外阴清洁干燥，保持卧具清洁卫生。

2、注意外阴清洁。平时应准备专用洗具，做到“一人、一盆、一巾、一水”，先将小方巾置入水盆煮沸15分钟，晾温后使用，清洗外阴前应剪短指甲、清洁双手，洗毕将用具清洁晾晒。

3、不宜食用辛辣、刺激性食物，戒烟限酒，避免使用有刺激性的香皂、肥皂、沐浴液。切忌搔抓，瘙痒难忍时可转移注意力，如听音乐、看电视、户外活动等。

4、注意月经期卫生，使用合格的卫生巾。治疗期间避免性生活，必要时，夫妻双方同时接受治疗。

日常洗护时可以使用欧姗·臭氧抗菌剂，它能预防病菌感染。因为欧姗的主要成分是臭氧，所以它能够快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥作用后，迅速还原成氧，提高阴道局部免疫力，抑制厌氧菌生长，改善阴道内环境，减轻局部炎症，是很好的女性护理帮手。

通过以上内容的介绍，相信大家对白带异常怎么办已经有所了解了。女性是特殊的群体，私处容易滋生各种细菌，所以平时要格外注意卫生。做到经常清洗私处，保持愉悦的心情和进行适量的运动。这些对女性健康都很重要。