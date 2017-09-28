白带异常应该怎么办

2017-09-28 来源：

核心提示：如果白带的色、质、量发生异常改变，称为白带异常。生活中大部分妇女白带异常都是由于不注意个人卫生引起，如果出现臭，腥，酸，粘稠，变色，带血等白带异常问题，提示有疾病的发生。

白带为女性阴道分泌物，也就是专指从女性生殖器官各部位分泌出来的黏液与渗出物混合而成的排出液体。健康状况下，白带很少，白色带粘性，无异味，能使阴道长期处于湿润，帮助阴道健康。但是也有很多女性会出现白带异常的问题，比如白带异味，粘稠，变色等。这时候就需要及时进行治疗了。那么，白带异常应该怎么办？下面就为大家介绍一下。

白带，即阴道排液，是由阴道粘膜渗出物、宫颈腺体及子宫内膜腺体分泌物混合而成，内含阴道上皮脱落细胞、白细胞和一些非致病性细菌。正常情况下，阴道排液的质与量随月经周期而改变。月经净后，阴道排液量少、色白，呈糊状。在月经中期卵巢即将排卵时，由于宫颈腺体分泌旺盛，白带增多，透明，微粘似蛋清样。排卵2～3天后，阴道排液变混浊，稠粘而量少。行经前后，因盆腔充血，阴道粘膜渗出物增加，白带往往增多。如果白带的色、质、量发生异常改变，称为白带异常。生活中大部分妇女白带异常都是由于不注意个人卫生引起，正常人用清水清洁外阴即可。但是如果出现臭，腥，酸，粘稠，变色，带血等白带异常问题，那提示有疾病的发生，所以作为女性平时预防妇科疾病是很重要的。

白带异常应该怎么办

好的洗护用品对于护理私处卫生和预防白带异常有很大帮助。这也是为什么很多女性选择欧姗·臭氧抗菌剂作为日常洗护产品的原因。欧姗·臭氧抗菌剂与传统的私处护理产品不同，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会产生耐药性，其主要成分臭氧是强氧化剂，它能够在短时间内快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，有效预防白带异常等问题，在发挥作用后，还能迅速还原成氧，改变阴道无氧状态，提高阴道局部免疫力，抑制厌氧菌生长，改善阴道内环境，减轻局部炎症，是日常护理保养很好的选择。

通过以上内容的介绍，相信大家对白带异常应该怎么办已经有所了解了。虽然女性容易出现白带异常等妇科疾病，但是只要在平时的生活中注意私处卫生，避免不洁性交，一般情况下是可以有效的避免妇科疾病发生的。与此同时，建议女性选择宽松舒适的内裤，如果出现妇科疾病一定要及时进行治疗。