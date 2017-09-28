白带异常应该如何护理

2017-09-28 来源：

核心提示：正常的白带是无色无味的粘稠状，有时候会出现白带异常的问题，例如出现臭，腥，酸等味，那提示有疾病的发生。白带异常表明你有可能已经有炎症发生。

大家都知道正常情况下，女性白带的质与量随月经周期而改变，对身体是有好处的。但是如果出现白带异常，这就意味着身体可能出现了问题。但是很多人对白带异常应该如何护理不是很了解，下面就为大家介绍一下，希望对大家有所帮助。

白带是一种从女性阴道流出的正常液体，每个月排卵期时候的白带比平常要多，这也是判断排卵期的好方法，正常的白带是无色无味的粘稠状，有时候会出现白带异常的问题，例如出现臭，腥，酸等味，那提示有疾病的发生。白带异常表明你有可能已经有炎症发生。白带异味一般考虑为阴道炎、宫颈炎、盆腔炎、宫颈糜烂等妇科疾病的症状。所当出现白带异常的时候一定要及时进行治疗和护理。那么，白带异常应该如何护理？

欧姗·臭氧抗菌剂是很多女性私处护理以及预防白带异常的选择，效果也非常明显，欧姗的主要成分是臭氧，能够快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥作用后，迅速还原成氧，提高阴道局部免疫力，抑制厌氧菌生长，改善阴道内环境，减轻局部炎症，有效预防白带异常。建议大家在使用欧姗·臭氧抗菌剂护理同时，也要注意生活的各方面，这对白带异常的康复也很重要。

1、穿着宽松、透气的全棉内裤，勤洗、勤换、勤晾晒，保持外阴清洁干燥，保持卧具清洁卫生。

2、注意外阴清洁。平时应准备专用洗具，做到“一人、一盆、一巾、一水”，先将小方巾置入水盆煮沸15分钟，晾温后使用，清洗外阴前应剪短指甲、清洁双手，洗毕将用具清洁晾晒。

3、不宜食用辛辣、刺激性食物，戒烟限酒，避免使用有刺激性的香皂、肥皂、沐浴液。切忌搔抓，瘙痒难忍时可转移注意力，如听音乐、看电视、户外活动等。

4、注意月经期卫生，使用合格的卫生巾。治疗期间避免性生活，必要时，夫妻双方同时接受治疗。

通过以上内容的介绍，相信大家对白带异常应该如何治疗已经有所了解了。因为女性私处比较特殊，容易滋生细菌引发各种疾病，所以女性在平时的生活中一定要注意私处护理，经常清洗私处，如果出现问题一定要及时到医院进行治疗。