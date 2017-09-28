白带异常异味怎么回事

2017-09-28 来源：

核心提示：在正常的情况下白带对女性的身体是有益的，但是也有很多女性出现白带异常、异味等问题，那么，白带异常异味怎么回事？

白带为女性阴道分泌物，也就是专指从女性生殖器官各部位分泌出来的黏液与渗出物混合而成的排出液体。在正常的情况下白带对女性的身体是有益的，但是也有很多女性出现白带异常、异味等问题，那么，白带异常异味怎么回事？下面就为大家介绍一下，希望对大家有所帮助。

白带异常异味怎么回事：

如果女性频繁地冲洗阴道，特别是用洗液，乳酸杆菌就会减少，这样会破坏阴道内的微生态平衡，造成菌群失调。因为女性的阴道有自洁作用，女性的阴道上皮细胞内含有丰富的糖原，而正常妇女的阴道中寄生着一种叫阴道乳酸杆菌的细菌，它能使这些糖原分解为单糖，再分解成乳酸，使阴道内环境呈酸性，PH值保持在4～5。那些宜于在碱性环境中生长的病原体因此会受到抑制，这就是阴道的自净作用。如果自净作用受到破坏，就会出现白带异常异味的问题。还有一些女性女性不注意个人卫生，内裤做不到经常换洗，并且长时间不清洗私处，导致私处细菌滋生，从而引发白带异常异味。所以女性??应??每天换一次内裤，注意个人清洁，换洗内裤放在阳光下凉晒。如果出现白带异常异味等问题一定要及时进行治疗，以免引发其他妇科疾病。

对于预防白带异常异味等其他妇科疾病，日常洗护很重要。因此在这里为大家推荐一款私处养护产品——欧姗·臭氧抗菌剂。与传统的私处护理产品不同，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会产生耐药性，其主要成分臭氧是强氧化剂，它能够在短时间内快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥作用后，迅速还原成氧，改变阴道无氧状态，提高阴道局部免疫力，抑制厌氧菌生长，改善阴道内环境，减轻局部炎症，是日常护理保养很好的选择。想要白带异常异味快速康复，除了使用欧姗·臭氧抗菌剂外，在生活中也要多加注意，少吃或者不吃辛辣、刺激性食物，戒烟限酒，避免使用有刺激性的香皂、肥皂、沐浴液。切忌搔抓，瘙痒难忍时可转移注意力，如听音乐、看电视、户外活动等。

通过以上内容的介绍，相信大家对白带异常异味怎么回事已经有所了解了。如果出现疾病一定要及时进行治疗，但是要注意不可“有病乱投医”或跟着广告走，要选择正规安全的医院，诊断明确后，要在医生指导下用药。