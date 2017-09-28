白带异常要如何处理

2017-09-28 来源：

核心提示：白带异常多是由妇科疾病或者妇科炎症所造成的，如果没有及时治疗，会加重白带异常状况引起其它病变。

众所周知，女性白带异常很可能是妇科疾病的前兆，需要患者及时的治疗才行，然而白带异常的症状又很多，因此，对于白带异常要如何处理需区分症状。

白带异常多是由妇科疾病或者妇科炎症所造成的，如果没有及时治疗，会加重白带异常状况引起其它病变。而治疗白带异常的方法很多，建议女性患者针对病因，选择适合自己症状的疗法。白带异常需要先确定是什么病因，是霉菌还是滴虫，还是清洁度的问题，然后在医生的建议下进行科学的治疗。白带异常要如何处理？治疗白带异常的常用疗法有以下几种：

1、一般治疗

积极治疗可以引起霉菌性阴道炎的其他疾病，消除易感因素。保持外阴清洁干燥，避免搔抓。治疗期间禁止性生活。不宜食用辛辣刺激性食品。

2、药物疗法

阴道上药：使用适当的外用药物阴道上药，对霉菌性阴道炎有很好的疗效。

外用药膏：使用一些具有杀菌作用的外用软膏外涂，可以治疗因霉菌感染引起的外阴炎，减轻外阴痒痛的症状。

改变阴道酸碱度：念珠菌生长最适宜的pH值为5.5，因此采用碱性溶液冲洗外阴、阴道，改变阴道的酸碱度，对霉菌的生长繁殖会有抑制作用。

口服用药：由于霉菌感染可以通过性生活在夫妻间相互传染，因此可以通过口服用药对双方进行治疗，口服药同样可以抑制肠道念珠菌。常用的治疗白带异常的药物有中药和西药，应根据医生处方服用。

3、如果是异物引起的病理性白带，取出异物是如果治疗白带异常的??第 一步??，必要时采用抗菌药物，预防和治疗继发细菌感染。

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如果想要私部气味清新，除了有问题及时就医外，平常也要拥有良好的习惯，这样才能远离异味，拥有健康的私部。

1、不要连续穿着紧身牛仔裤或者连裤袜，以免不通气。

2、大便后擦拭的方向应该要由前往后，要不然会将肛门处的念珠菌带到阴道，引起阴部疾病。

3、平时穿棉质内裤，并且勤换内裤。

4、要经常清洗阴道，可以用清水清洗，注意卫生。

最重要的是，在日常生活中要注重私处的护理，才能有效预防妇科疾病的发生。在选择护理产品时，选择无耐药性、不会改变阴道PH值、无毒副作用的护理产品，比如欧姗.臭氧抗菌剂，呵护女性私处健康效果不错。

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以上就是白带异常要如何处理的相关介绍，通过上述的简单介绍大家都知道了如何应对白带异常这个恼人的妇科疾病了吧。治疗白带异常的最重要一点是，患者一定在医生指导下用药，用药不对症，可能反而加重病情。治疗要坚持疗程，以防复发。