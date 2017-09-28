白带异常要喝什么药

2017-09-28 来源：

核心提示：白带异常是很多妇科疾病的外在表现形式，甚至一些单纯的白带异常也会给患者的生活带来很多麻烦。

如今互联网时代加速了人们对新事物的接收效率，越来越多的人开始学会从网上了解一些知识，也开始在网上寻求一些难以解决问题的办法。白带异常要喝什么药是很多人都曾在健康网站搜寻过的问题之一。白带异常是很多妇科疾病的外在表现形式，甚至一些单纯的白带异常也会给患者的生活带来很多麻烦。

对于白带异常要喝什么药，内服药物在治疗时不像外用药直接作用于患处，因此效果较慢。在白带异常中，感染性白带占了绝大多数，对于这种类型的白带异常治疗，则要针对其类型选择合适的药物治疗。

1、滴虫性阴道炎。这个类型的白带异常病最为参见，尤其是在卫生条件相对较差的地区。滴虫性阴道炎的主要症状为外阴瘙痒、刺痛，或有爬虫感，白带量多并带有黄白色的泡沫与酸臭味。治疗要点是要杀灭滴虫。

2、霉菌性阴道炎。霉菌性阴道炎多由接触传染，从白带中查到霉菌可以确诊。霉菌性阴道炎引起的白带病，其典型的症状是外阴部奇痒难忍，白带多，其中常见乳白色的凝块。妇科检查，可见阴道壁严重充血，并有刺痛感。治疗当从杀灭霉菌入手，一个疗程结束后仍需去医院复查，决定是否需要继续用药。

3、慢性宫颈炎。慢性宫颈炎引起的白带病短期较难治好，只有治好了宫颈的病变，才能解决白带的问题。通常慢性宫颈炎所体现的白带病症状较为严重，白带呈黄脓样而且粘稠，有异味，并夹有血丝，患者长期腹痛、腰酸、腰痛，体质较差，十分痛苦。这种类型的白带色黄量多，有臭味，伴有外阴部红肿灼痛及尿频、尿急、尿痛。如长期药物治疗无效，可进行手术治疗。

阴道炎防大于治

导致阴道炎最直接的原因是阴道的自然防御功能遭到破坏，病原体侵入，阴道内环境发生变化。要抵抗这些病原体，女性朋友们平常就要做好身体锻炼，做好日常私处护理，特殊时期更要加倍小心。身边可以常备一支欧姗·臭氧抗菌剂。它与传统的私处护理产品不同，不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会有耐药性，其主要成分臭氧是强氧化剂，它能够在短时间内快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥作用后，迅速还原成氧，抑制厌氧菌生长，改善阴道内环境，是安全性和杀菌效果兼顾的理想型女性私处护理产品。

以上就是“白带异常要喝什么药”的相关介绍，白带异常多是由妇科疾病或者妇科炎症所造成的，如果没有及时治疗，也很容易引起其他的一些疾病。而治疗白带异常的方法很多，建议女性患者选择适合自己症状的疗法，此外防止阴道炎复发，日常洗护也同样很重要。