白带异常是什么表现

2017-09-28 来源：

核心提示：白带异常是什么表现，这是很多女性朋友较为关心的一个疾病话题，由于白带异常对于女性生理健康存有一定的伤害，大家有必要及早了解这种病症，并对此做好防范和治疗。

白带异常是很多女性都为之困扰的一种病症，正常的白带呈现白色，没有什么特别的气味，而且比较有规律。白带异常是什么表现，这是很多女性朋友较为关心的一个疾病话题，由于白带异常对于女性生理健康存有一定的伤害，大家有必要及早了解这种病症，并对此做好防范和治疗。

白带异常是什么表现？

1、黄色水样白带，多发生在持续阴道出血后，阴道流出大量脓性恶臭白带，应首先考虑晚期子宫颈癌，子宫内膜癌或粘膜下肌瘤伴感染。阵发性排出者应注意有输卵管癌的可能。

2、脓性白带，色黄或黄绿，粘稠或呈泡沫状，有臭味，大多为阴道炎症所致，其中以滴虫性阴道炎最为常见，多有外阴搔痒。亦可见于慢性宫颈炎、老年性阴道炎、子宫内膜炎、宫膜积液或阴道内异物等情况。

3、乳酪状白带或豆腐糟样白带，多为霉菌性阴道炎的典型现象，常伴有严重的外阴搔痒。

4、血性白带，白带中混有血，应警惕宫颈癌，子宫内膜癌等恶性肿瘤的可能性。但宫颈息肉，宫颈糜烂，粘膜下肌瘤，功能失调性子宫出血病，尿道肉阜，老年性阴道炎等良性病变也可导致血性白带，宫内节育器引起的少量血。

5、排尿障碍伴白带增多，典型淋菌感染症中白带与尿道分泌物一样为量增多，黄色脓性，呈现激烈的炎症反应状。衣原体引起的宫颈炎白带，粘性较低，并且白色浆液性宫颈分泌物增多。

白带异常怎么办，女性白带血丝说明女性生殖器官有出血发生，如果女性白带中带血丝出现，建议及时到医院进行检查，查明病因，再对症治疗。在做好治疗的同时，还应该加强身体护理，使用欧姗·臭氧抗菌剂，欧姗·臭氧抗菌剂针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌均有抗抑作用，欧姗·臭氧抗菌剂对阴道炎、宫颈炎、白带恶臭、盆腔炎、子宫内膜炎、宫颈糜烂的细菌、霉菌、致病菌以及带状疱疹、尖锐湿疣及湿疹引发的细菌感染均有预防和杀灭作用。

以上为大家介绍的是白带异常是什么表现，白带异常对于女性健康影响比较大，出现这种症状的时候一定要认真对待治疗，在家中做护理的时候可以选择使用欧姗·臭氧抗菌剂，有助于女性改善白带异常的症状。