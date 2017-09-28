白带异常明显的症状

2017-09-28 来源：

核心提示：白带是女性健康的重要特征，每个月女性都会自然分泌白带，如果白带出现异常征兆，就有可能证明身体被某种疾病所侵扰，需要大家及时关注身体健康变化。

女性身体是否健康，通过白带是否正常就可以观察出来，白带是女性健康的重要特征，每个月女性都会自然分泌白带，如果白带出现异常征兆，就有可能证明身体被某种疾病所侵扰，需要大家及时关注身体健康变化，在此和大家介绍的就是白带异常明显的症状是什么。

白带发白像酸乳酪状、外阴部特别痒的时候，应怀疑是霉菌性阴道炎。搔痒即使不严重，但白带呈白色或黄色混有像水泡样的东西时，就有可能是滴虫性阴道炎。

量突然增多，既不是排卵期也不是怀孕期，白带的量突然增多时，应怀疑是子宫或阴道的疾病。细菌感染引起炎症时，白带呈脓性，量增多。

白带异常明显的症状表现是什么，茶褐色的白带，卫生棉条或脱落的避孕套等异物残留在阴道内时，白带有腐败臭味并呈茶褐色。

量较多，颜色虽正常，但白带量多使内裤浸湿则属异常。可能与子宫颈或阴道有炎症或糜烂、息肉有关。

很多女性朋友都会遭遇白带异常的困扰，如果出现以上的这些白带异常的表现，就要引起重视。有这种情况的女性可以通过饮食的方式进行治疗，方法你可以参考：食疗治疗白带异常。

女性出现白带异常明显的症状，不要等待白带异常自行康复，因为白带异常并不是单一的存在，很有可能意味着身体患有某种疾病，建议及时到医院进行检查，查明病因，再对症治疗。

在日常护理的时候可以选择使用欧姗·臭氧抗菌剂，欧姗·臭氧抗菌剂针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌均有抗抑作用，欧姗·臭氧抗菌剂对阴道炎、宫颈炎、白带恶臭、盆腔炎、子宫内膜炎、宫颈糜烂的细菌、霉菌、致病菌以及带状疱疹、尖锐湿疣及湿疹引发的细菌感染均有预防和杀灭作用。

以上为大家介绍的是白带异常明显的症状表现是什么，当大家发现白带异常的时候，应选择正规的医院进行有效治疗，同时做好日常护理，如洗护卫生、饮食调理、作息规律等。这样有助于女性朋友早些摆脱妇科疾病的困扰。