白带异常白带多的原因有哪些

2017-09-28 来源：

核心提示：白带异常白带多和妇科疾病有很大关系，因此提醒广大女性及时到医院检查确诊，并且日常生活中做好护理工作。

白带是女性自然生理现象分泌物，通常情况下经期前后几天内会有所增加，女性朋友们对此不要惊慌，这是正常现象。若在平时也表现为白带异常多且伴有阴部瘙痒异味，那么就要引起重视了。白带异常白带多的原因有哪些呢？

白带异常白带多的原因有哪些？

白带是由子宫颈、子宫体分泌物以及阴道渗出物组成的。根据白带的来源，分析可知，可能造成女性白带增多的原因有以下几种。

1、病原体感染

使用污染的卫生用品，使病原体由阴道口进入生殖道，发生感染，白带增多。有些种类的病原菌进入女性的生殖系统，可能感染生殖道，从而造成白带分泌增多。

2、有异物进入了生殖器

阴道内有纱布、卫生棉塞、月经栓等，有的女性子宫因故不适宜安放节育器具而放置了的，都会刺激生殖器而使白带增多。

3、阴道滴虫感染

这种感染出易造成白带增多，还会伴有恶臭，同时还会发生阴部的瘙痒。普遍的认为这种感染是性病的一种，很容易在性伴侣之间相互感染，治疗时必须同时治疗性伴侣才能杜绝交叉感染而??治好??。

4、白色念珠菌感染后引起白带增多

白色念球菌具有两个特点：??一是生命??力非常顽强；二是喜欢潮湿。因此不容易??治好。??长期服用抗生素、避免药或肾上腺类固醇的人以及孕妇、糖尿病患者、喜欢穿紧身衣裤的女性较易受感染，而且受感染后也不容易??治好。??

5、萎缩性阴道炎

有少部分女性因患病而除了两侧的卵巢或更年期提早发生以及更年期后的妇女，由于体内逐渐缺乏雌激素，致使阴道壁会渐渐变得脆弱而容易受到细菌感染而发生炎症，导致白带增多。也可能在年纪不大时即因阴道萎缩发炎而造成白带增多。

6、子宫颈糜烂

分娩的裂伤或性激素的改变或者是性行为造成子宫颈发炎，都可能导致子宫颈糜烂而使白带增多。少数女性可能出现无任何原因的子宫颈糜烂，即是“先天性的子宫颈糜烂”，也会引起白带增多。

7、滤过性病毒感染子宫颈、阴道以及外阴部

有些滤过性病毒可不需治疗而??好转??，例如：感冒的滤过性病毒，但如时是菜花学名尖锐湿疣、类的滤过性病，常会形成白带增多。

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