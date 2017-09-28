白带黄绿色怎么办

2017-09-28 来源：

核心提示：对于白带黄绿色怎么办，除了及时就医外，平常也要拥有良好的卫生习惯，这样才能远离异味，拥有健康的私处。

白带黄绿色怎么办是很多女性关心的问题，因为女性的私处比较特殊，容易滋生细菌，所以妇科疾病是女性的多发疾病，并且对女性的身体和心理的伤害都非常大，很多女性在出现妇科疾病后工作和生活都受到了一定的影响。

对于白带黄绿色怎么办，除了及时就医外，平常也要拥有良好的卫生习惯，这样才能远离异味，拥有健康的私处。

1、不要连续穿着紧身牛仔裤或者连裤袜，以免不通气，因为女性的私处本来就比较潮湿、闷热，如果经常穿不透气的衣服，就会使细菌更加容易滋生。

2、大便后擦拭的方向应该要由前往后，要不然会将肛门处的念珠菌带到阴道，引起阴部疾病。

3、平时穿棉质内裤，并且勤换内裤。

4、要经常清洗阴道，可以用清水清洗，注意私处卫生。

5、经常清洗床单被罩等皮肤容易接触的物品。

6、避免不洁性行为，夫妻在房事的时候，一定要提前做好清洁准备，避免互相感染。

7、选择好的护理产品。对于女性来说，妇科疾病中的病菌存活率都比较高，清水很难清理干净，所以使用适当的洗护用品对女性来说非常重要。但是选择的时候，一定要选择不会改变阴道PH值、无毒副作用的护理产品，比如欧姗.臭氧抗菌剂，呵护女性私处健康效果不错。

欧姗.臭氧抗菌剂与传统的私处护理产品不同，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会有耐药性。欧姗.臭氧抗菌剂主要成分臭氧是强氧化剂，它能够在短时间内快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥作用后，迅速还原成氧，可供细胞，组织吸收利用，加速局部组织血液循环，促进伤口愈合，抑制厌氧菌生长，减轻局部炎症。欧姗区别于普通的护理产品，是安全性和杀菌效果兼顾的理想型女性私处护理产品，为女性健康提供安全呵护。

通过以上内容的介绍，相信大家对白带黄绿色怎么办已经有所了解了。作为女性，一定要在平时做好私处清洁，如果出现妇科疾病不要着急，也不要不好意思，及时进行治疗才是最重要的。建议女性常备私处护理产品，经常清洗私处，同时作为女性的老公也一定要做好自身清洁，尽可能为女性的私处健康营造好的条件。