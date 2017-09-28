白带黄绿色异味重怎么办

2017-09-28 来源：

核心提示：事实上，白带黄绿色异味重很可能是女性招惹妇科疾病的征兆，尤其是阴道炎、宫颈炎等典型妇科疾病代表。

正常的白带应该是无色无味的，当女性发现自己的白带出现色变且伴有浓重的异味时，就要提高警惕，也许妇科疾病来袭了。遇到白带黄绿色异味重不知道怎么办，患者首先不要乱自用药。最为稳妥的办法就是及时的就医诊治。

黄绿色的白带很明显跟正常的白带症状是不一样的，因为正常情况下的白带呈乳白色或者蛋清状，并没有黄绿色这样诡异。事实上，白带黄绿色异味重很可能是女性招惹妇科疾病的征兆，尤其是阴道炎、宫颈炎等典型妇科疾病代表。

滴虫性阴道炎是阴道炎是常见的一种，临床一般以性交传播最为普遍，同时经公共浴池、浴盆、浴中、游泳池以及厕所等途径也会造成间接传染。

有异物进入女生的生殖器官，由于卫生用品不合格有残留物质进入体内，或者体内不适合放置节育器而放置了，这些情况都会使得白带不正常，此时需要及时的找出原因。

其他原因，比如子宫颈糜烂，病毒感染，或者平时自己不注重生理期的卫生的话，都会引起白带异常。对于女性来说如果白带异常了，应及时的到妇科医院去检查，排除病变引起的白带异常。

对于女性朋友来说，白带是人体的警钟，一旦女性的身体患上一些疾病时，白带就会发出信号。事实上，只要白带的颜色出现变化，就会造成很多的危害，影响到女性的健康状况。有很多女性会在偶然的时候发现自己的白带变成黄绿色，抛出一切疾病因素，白带黄绿色异味重怎么办？

1、少穿紧身裤

若是女性的白带变成了黄绿色，一定不要穿紧身的内裤，穿棉质的。也不能担心白带会弄脏内裤而长期使用护垫，这样会给外阴造成大量的细菌。同时，在每天晚上睡觉之前，女性朋友需要用清水来洗干净自己的外阴，并且更换内裤。也可以直接用医生开的洗液来进行清洗，这样能够让女性的外阴时刻都处在清洁的状况下。

2、饮食要清淡

其次，护理白带黄绿色的方法还需要注意饮食，尤其要保证清淡的饮食。在生活中，可以多吃一些新鲜的蔬菜和水果，比如薏苡仁、红枣以及百合等能够补益脾肾的食物，还要多吃一些含有维生素B族的食物，比如紫菜、核桃仁以及蜂蜜等，尽量少吃一些生冷和辛辣等刺激性食物，这样能够避免患者病情加重。

3、私密洗护选欧姗

日常护理时可配合使用成分天然的欧姗·臭氧抗菌剂。欧姗·臭氧抗菌剂主要成分臭氧并非药物成分，不改变阴道PH值，没有耐药性;同时，臭氧能有效杀灭厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌，有效预防病菌感染，呵护私密娇嫩，并能提高阴道的免疫功能，减少妇科炎症带来的困扰。近年来为越来越多的女性朋友所熟知与喜爱。

白带黄绿色异味重不仅会影响女性身体健康，还会影响女性的公众形象，对身心造成双重影响，日常如果发现自己的白带不正常的话，应给予高度重视，及时查看。平时做好私处的保健是非常重要的。