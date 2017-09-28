白带黄绿色是为什么

2017-09-28 来源：

核心提示：女性朋友出现白带黄绿色常见于支原体、衣原体感染，多由于病变组织坏死或变性所致。

女性在生活中总是遇到一些难言之隐，如生理期前后白带异常多。在烦闷的夏季出行不做点防范措施都不敢穿浅色衣服。可即便是这样，白带异常依然会给女性带来尴尬的一面。异味是白带异常的一种表现，出现白带异味的同时，白带颜色也会有所变化。白带是一种由女性的阴道流出来的带有粘性的白色液体，正常情况下这种液体是无色无味有点粘性的。那么白带黄绿色是为什么呢？

在排卵期的时候，白带会相对多一点，这属于正常现象。如果女性朋友的白带量特多且颜色发生改变，还伴有恶臭味的话，就有可能是妇科疾病来袭了。生活中女性白带黄绿色是为什么？

女性朋友出现白带黄绿色常见于支原体、衣原体感染，多由于病变组织坏死或变性所致，白色念珠菌感染会引起的白带黄绿色，白色念球菌具有两个特点，一是生命力非常顽强;二是喜欢潮湿。因此不容易治好。长期服用抗生素、避孕药或肾上腺类固醇的人以及孕妇、糖尿病患者、喜欢穿紧身衣裤的女性较易受感染，而且受感染后也不容易治好。

滴虫性阴道炎也会引起白带黄绿色。滴虫性阴道炎是阴道炎是常见的一种，临床一般以性交传播最为普遍，同时经公共浴池、浴盆、浴中、游泳池以及厕所等途径也会造成间接传染。

有异物进入生殖器官，如阴道内有纱布、卫生棉塞、月经栓等，或是有的女性子宫不适宜安放节育器具而放置了的，都会刺激生殖器官而使白带黄绿色。

女人时时刻刻都应该是自信的、成熟的、优雅的，不应该让这些尴尬场面出现。当出现这些情况后，建议尽快到专业正规的医院进行专业的检查，待查明病因后在医生指导下对症治疗，切忌病急乱投医，自行用药。

除此外，要做好日常洗护，对于女性私处养护，更多女人信赖来自欧美的洗护专家欧姗·臭氧抗菌剂。欧姗的主要成分为臭氧和天然植物精油，不属于药物成分，不会改变阴道PH值，更不会有耐药性。臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫力等功效;而天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。因此，欧姗是女性朋友们较为放心的选择。

通过上述的简单介绍，想必女性朋友们对于白带黄绿色是为什么都有了大致的了解了，当不幸被白带异常缠上身后，及时的治疗是关键，同时也要做好相关护理，平时多穿棉质的内裤，洗内衣时用开水烫洗为宜，并放到太阳下晒干。减少细菌滋生。