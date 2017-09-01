这道食疗方不到5块钱，却可以预防乳腺癌！

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乳腺癌已经成为现在社会女性的健康杀手，虽然患有乳腺增生或者其他的乳腺疾病不一定有癌变风险，但是如果在饮食和生活上不注意，乳腺癌变的几率会大大增加。预防乳腺增生癌变，专家推荐了几种食物，广大女性可以参考一二。

1、菌类

黑木耳、银耳、香菇、茯苓、猴头菇等食物是天然的免疫治疗剂，可以帮助增强人体免疫能力，提高身体抵抗力，有较强的防癌功效。

2、鱼类

适当吃一些泥鳅、黄鱼、甲鱼、带鱼、鱿鱼、章鱼、牡蛎、海参以及海带等食物可以保护乳腺，因为这些食物都含有丰富的微量元素，可以有效抑制癌细胞生长。





3、水果

猕猴桃、葡萄、草莓、无花果、柑橘等水果不仅含有多种维生素，而且含有特殊物质，可以防止致癌物亚硝基胺的合成，起到抗癌的效果。

4、蔬菜

在饮食中增加蔬菜的比例有利于身体健康。像胡萝卜、番茄、菜花、大蒜、南瓜、芦笋、黄瓜、萝卜、丝瓜和一些绿叶蔬菜都可以多吃。

另外，专家还给乳腺增生的女性朋友推荐了一些食疗方子。





1、海带鳖甲猪肉汤

制作：海带65g(用水洗净，泡软后切块)，鳖甲65g(打碎)，瘦肉65g，一齐煮汤，煮熟后加入适量盐、麻油调味即可。每天分两次服用，并食用海带。

在此方中，海带咸寒，含碘、维生素C、维生素B2和胡萝卜素；鳖甲咸寒，软坚散结。常饮此汤，不仅可预防乳腺增生，还可以预防乳腺癌，是物美价廉的食疗方。

2、肉苁蓉归芍蜜饮

制作：准备苁蓉15g，当归10g，赤芍10g，半夏10g，金橘叶10g，柴胡5g。将材料分别洗净，晾干，切碎，然后放入砂锅，加适量水浸泡一会，煎煮30分钟，用纱布过滤、取汁放入杯中，待其温热时，加入蜂蜜30ml，拌匀即可。上、下午各服一次。

本方可以调理冲任，活血散结，可预防乳腺小叶增生。

3、枸橘李粉方

制作：准备枸橘李100g，将其晒干或烘干后研成粉末，装瓶备用。每天2次，每次取粉5g，用适量黄酒加温开水调匀送服，可以治疗乳腺增生。