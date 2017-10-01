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让宝宝吃别人的母乳？小心吃出大病！

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2017-10-0239健康网

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如果孩子出生后自己没有母乳，你愿意让别的产妇还喂你的宝宝吗？对于这件事，小编在当然不愿意的，可是我曾经问过我的一个闺蜜，她的回答却让我大为意外：“既然自己没有母乳，那去吃朋友的母乳也不错！毕竟母乳还是比奶粉健康得多！”

不过，相信更多人跟我的想法一样，是不愿意让自己的孩子吃别人的母乳。同样的，自己的母乳也不愿意给别的孩子吃。其原因嘛，主要有以下两点：

一、孩子会和别人亲

自古就有一种说法，“孩子吃谁的奶，就跟谁亲”虽然没有事实依据，但我们经常看到电视里的主人公与奶娘关系非同一般就知道，喂奶属于一种非常亲密的行为，确实会拉近彼此的距离。

所以，最好还是让孩子喝自己的奶水，即使奶水不够，也可以用奶粉补充。

二、不安全

让宝宝喝别人的奶水，最让人担心的问题就是不安全。毕竟对方的身体有没有毛病、奶水质量好不好，这些都无法从外观上看出来。要是孩子喝完后出些什么事，后悔莫及。比如艾滋病，就可以通过母乳传播，所以还是小心为好。

虽然很多人不接受宝宝吃别人的母乳，但出现一些特殊情况，还是可以吃别人的奶水的，如未足月生的宝宝，出院时妈妈还没有母乳，这时家里有亲戚正好在哺乳期，就可以吃。毕竟亲戚知根知底的，而且母乳比牛奶的营养价值也高上许多。

此外，如果觉得亲喂有点介意的话，也可以让代喂妈妈把奶水挤到器皿里，直接喂孩子。


为什么你会没有奶水？

其实，一般情况下，产妇在分娩后就可以哺乳了，虽然奶水不多，但随着宝宝吸吮次数的增加，奶水也会越来越多。

可是我们身边常会出现一些产妇奶水不足甚至没有奶水的情况，这是为什么呢？

原因一：产妇自身原因

乳房凹陷：产妇乳头凹陷，婴儿无法吸吮乳汁。

精神因素：产妇精神状态太差，也会影响乳汁分泌。这是因为神经系统紊乱会影响垂体和下丘脑功能，从而抑制催乳素的分泌。

营养不足：产妇营养不足，乳汁分泌也会受到影响。

原因二：分娩方式

分娩时过于疼痛或者阴道撕裂，导致交感神经兴奋，从而释放出过多的儿茶酚胺，它能抑制催产素的分泌，使乳汁减少。


原因三：首次喂奶时间太晚 

乳汁的分泌与吸吮时间有密切关系。早吸吮能使脑垂体分泌催乳素。但如果女性分娩后未及时给宝宝吸吮，这样乳汁的分泌量也会减少。

原因四：喂养姿势

缺乏正确的喂养技巧也会影响母乳的分泌，如错误的姿势会使婴儿无法充分吸吮乳汁，影响乳汁的分泌。

原因五：药物因素

有些药物也会抑制乳汁分泌，如多巴胺和吡哆醇类药物。

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