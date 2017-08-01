13岁女孩“捐卵”险丧命！请好好保护卵巢

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最近又发生了2起女孩被骗卖卵事件：

第一起： 17岁女孩阿琳（化名）听朋友说卖卵可以赚钱，该朋友声称自己也曾卖过卵子，睡一觉就没事，没有副作用。几经朋友洗脑，决定卖卵。短期内服用了大量的促排卵药物，取卵手术导致她双侧卵巢破裂，发生重度糜烂，最后要切子宫才能保命。

第二起：年龄更小，才十三四岁，相信网上的爱心捐卵，以为自己能献爱心又能获得2万营养费，瞒着家人接受了取卵手术，结果术后出现并发症，肚子胀得圆鼓鼓，被送到医院急救。

滥用促排卵三大危害

女人一生排出的卵子数量十分有限，一般只有400-500个卵泡发育成熟并排卵，也就是说能真正维持我们青春的卵泡仅有400个左右。正常情况下，女性每个月只排卵一到两个。现在很多所谓“捐卵”的小广告，实际上是“卖卵”，是非法行为。他们丧心病狂在短期内给女孩使用大量的促排卵药物。

促排卵药物是一种激素类药物，卵巢遇到它会被迫不断排卵，每次排卵数量增加。至少带来三大危害。

1、引起月经紊乱，增加卵巢癌的风险。

2、提早搬空我们储备的卵子，可能引起卵巢功能退化，雌激素分泌越来越少，导致卵巢早衰、提早绝经。





3、引发卵巢过度刺激综合症，主要表现为腹胀、 呕吐、 腹泻，卵巢增大，少尿或无尿、 血液浓缩、 血容量不足、电解质紊乱，胸腹腔积液，呼吸窘迫综合征，血栓形成，甚至出现多器官功能衰竭和危及生命。

是药三分毒，对于促排卵药物，医生告诫：哮喘、心脏病、偏头痛、肾功能不全等人群要慎用；卵巢功能不全、多囊泡性卵巢、颅内病变、甲状腺及肾上腺皮质功能减退等禁止使用此药。





取卵手术有这些风险

任何一项手术都有风险！在正规医院，正规的取卵手术对环境要求相当高，必须无菌、恒温。而非法取卵手术基本是地下医疗机构，由于缺乏监督，可能存在消毒不彻底，器械重复使用，操作不规范等风险。

在卵子从卵泡中取出必然要刺破卵巢，会在卵巢上留下创口，如果室内细菌超标，轻则发生生殖道感染，引起盆腔炎，影响今后的生育；重则感染乙肝、梅毒、艾滋病等传染病，甚至当时就因为感染而危及生命。

女孩，看到这里，你还敢轻易挥霍自己的卵子吗？