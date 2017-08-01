39健康网首页39问医生名医在线就医助手药品通疾病百科资讯诊疗药品减肥整形保健
首页 > 女性 > 女性新媒体 > 正文

白带又黄又稠就是妇科病？或是喝水太少

女性文章排行榜
2017-08-1239健康网

核心提示：学会正确认识自己的白带，了解白带的健康情况是作为一名女性应该掌握的基本健康常识。

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

关于白带，女性都知道，这是女性特有的一种身体分泌物，持续从阴道分泌而出，一般为半透明或白色，没有异味。白带的分泌与女性身体中雌激素的分泌有紧密的联系，雌激素分泌多的时候，如排卵期、月经前期等，白带的分泌也会变多。那么白带对于女性来说到底有什么作用呢？我们又如何通过白带来了解自己身体的健康状况呢？

白带有什么用？

1、白带主要来自于子宫内膜、子宫颈口、宫颈管内腺体、阴道黏膜等器官的分泌物，通过阴道少量流出体外，由于女性平常情况下阴道两边的阴道壁是闭合的，而随着身体的各种动作，必须会造成阴道壁之间的摩擦，因此白带的最大作用就是润滑阴道，避免阴道壁的摩擦造成伤害。

2、白带中含有乳酸杆菌，在阴道内形成了天然的菌落群，还能把阴道中的糖分解为乳酸菌，平衡着阴道内的菌群，如果白带出现异常，阴道内的菌落群不平衡，就容易出现阴道炎症。

3、性爱时的润滑剂，性爱时女性阴道分泌的“爱液”，其实也是白带的一种，是在阴道受到刺激后，阴道口的“前庭大腺”分泌出来的黏液，平时没受刺激是不会分泌的。


4、助孕，在排卵期，白带会增多但变得稀薄，有利于精子逆流而上，进入子宫。

5、通过白带可以观察阴道、子宫、盆腔的健康情况，尤其是出现阴道炎症的话，白带是最直接的体现。

白带异常有哪些情况？

1、白色颜色改变：白带正常情况下为透明或淡白色，在月经前等白带增多的时候，可能会有淡黄色，但如果白带颜色变成比较深的黄色或绿色，则意味着白带异常，多数情况可能是阴道炎、宫颈炎或宫腔积脓阴道内有异物残留造成的，也有可能是阴道癌或宫颈癌。如果白带变成白色或灰色同时还有外阴瘙痒，则有可能是滴虫性阴道炎。

2、白带形状改变：白色变成黄色泡沫状，或呈豆腐渣样，意味着可能是霉菌性阴道炎。白带变成凝珠状，同时还有外阴瘙痒的症状，可能是念珠菌阴道炎。

3、如果白带清澈但颜色发黄，而且带有明显的臭味，甚至是恶臭，可能是盆腔组织病变坏死导致的。


4、如果白带增多的同时带有血色或淘米水状，并有明显的臭味，可能是生殖器官的癌变所致。

5、绝经以后的女性如果出现白带增多，且有以上的不同类型的变化，如形状改变或者颜色改变，同时还有外私瘙痒或者尿频、尿急、尿痛的现象，由可能是老年性阴道炎。

虽然白带是女性自我观察的一个“晴雨表”，但并不是所有白带的改变都是意味着病变，有一些变化是正常的，要与白带异常区分出来。

1、白带增多：虽然白带增多可能是白带异常的一种表现，但如果没有伴随其他的症状，而且在固定时期增多，则是正常的。一个是排卵期，这个时候阴道及宫颈内的分泌变得旺盛，分泌物也会增多，因此这个时期的白带会增多，一般会变成蛋清状，可拉丝，自己也会明显感觉到。另外一个是在服用避孕药后，雌激素水平升高导致阴道分泌物增多。


2、白带变黄或变黏稠：有时候可能是因为最近喝水较少，或者因为吃了辛辣刺激性的食物造成，一般不会伴有其他的下阴部异常，过几天就好了。

3、女性在不同阶段的白带也会有不同，妊娠期的白带由于雌激素的作用导致子宫和阴道内分泌物增多，因此白带也会增多；绝经后的女性由于雌激素水平下降，分泌物减少，白带也会减少；服用避孕药的时候白带也会不同。

学会正确认识自己的白带，了解白带的健康情况是作为一名女性应该掌握的基本健康常识，白带作为陪伴成年女性从性成熟到绝经后这个漫长时间的生理反应，它的好与坏，预示着女性阴道、子宫、盆腔的健康状况和生理状态，但是也不要过度担心稍有异常就以为自己患上了妇科疾病，多观察自己日常的白带情况和身体情况，让它成为你的健康助手。

欣妈富隆

适应症：
避孕[详细]

最高零售价：￥55/盒

网上药店：健一网CFDA

更多>>

相关资讯

白带 白带的作用 白带异常
热门问答

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈