白带又黄又稠就是妇科病？或是喝水太少

核心提示：学会正确认识自己的白带，了解白带的健康情况是作为一名女性应该掌握的基本健康常识。

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关于白带，女性都知道，这是女性特有的一种身体分泌物，持续从阴道分泌而出，一般为半透明或白色，没有异味。白带的分泌与女性身体中雌激素的分泌有紧密的联系，雌激素分泌多的时候，如排卵期、月经前期等，白带的分泌也会变多。那么白带对于女性来说到底有什么作用呢？我们又如何通过白带来了解自己身体的健康状况呢？

白带有什么用？

1、白带主要来自于子宫内膜、子宫颈口、宫颈管内腺体、阴道黏膜等器官的分泌物，通过阴道少量流出体外，由于女性平常情况下阴道两边的阴道壁是闭合的，而随着身体的各种动作，必须会造成阴道壁之间的摩擦，因此白带的最大作用就是润滑阴道，避免阴道壁的摩擦造成伤害。

2、白带中含有乳酸杆菌，在阴道内形成了天然的菌落群，还能把阴道中的糖分解为乳酸菌，平衡着阴道内的菌群，如果白带出现异常，阴道内的菌落群不平衡，就容易出现阴道炎症。

3、性爱时的润滑剂，性爱时女性阴道分泌的“爱液”，其实也是白带的一种，是在阴道受到刺激后，阴道口的“前庭大腺”分泌出来的黏液，平时没受刺激是不会分泌的。





4、助孕，在排卵期，白带会增多但变得稀薄，有利于精子逆流而上，进入子宫。

5、通过白带可以观察阴道、子宫、盆腔的健康情况，尤其是出现阴道炎症的话，白带是最直接的体现。

白带异常有哪些情况？

1、白色颜色改变：白带正常情况下为透明或淡白色，在月经前等白带增多的时候，可能会有淡黄色，但如果白带颜色变成比较深的黄色或绿色，则意味着白带异常，多数情况可能是阴道炎、宫颈炎或宫腔积脓阴道内有异物残留造成的，也有可能是阴道癌或宫颈癌。如果白带变成白色或灰色同时还有外阴瘙痒，则有可能是滴虫性阴道炎。

2、白带形状改变：白色变成黄色泡沫状，或呈豆腐渣样，意味着可能是霉菌性阴道炎。白带变成凝珠状，同时还有外阴瘙痒的症状，可能是念珠菌阴道炎。

3、如果白带清澈但颜色发黄，而且带有明显的臭味，甚至是恶臭，可能是盆腔组织病变坏死导致的。





4、如果白带增多的同时带有血色或淘米水状，并有明显的臭味，可能是生殖器官的癌变所致。

5、绝经以后的女性如果出现白带增多，且有以上的不同类型的变化，如形状改变或者颜色改变，同时还有外私瘙痒或者尿频、尿急、尿痛的现象，由可能是老年性阴道炎。

虽然白带是女性自我观察的一个“晴雨表”，但并不是所有白带的改变都是意味着病变，有一些变化是正常的，要与白带异常区分出来。

1、白带增多：虽然白带增多可能是白带异常的一种表现，但如果没有伴随其他的症状，而且在固定时期增多，则是正常的。一个是排卵期，这个时候阴道及宫颈内的分泌变得旺盛，分泌物也会增多，因此这个时期的白带会增多，一般会变成蛋清状，可拉丝，自己也会明显感觉到。另外一个是在服用避孕药后，雌激素水平升高导致阴道分泌物增多。





2、白带变黄或变黏稠：有时候可能是因为最近喝水较少，或者因为吃了辛辣刺激性的食物造成，一般不会伴有其他的下阴部异常，过几天就好了。

3、女性在不同阶段的白带也会有不同，妊娠期的白带由于雌激素的作用导致子宫和阴道内分泌物增多，因此白带也会增多；绝经后的女性由于雌激素水平下降，分泌物减少，白带也会减少；服用避孕药的时候白带也会不同。

学会正确认识自己的白带，了解白带的健康情况是作为一名女性应该掌握的基本健康常识，白带作为陪伴成年女性从性成熟到绝经后这个漫长时间的生理反应，它的好与坏，预示着女性阴道、子宫、盆腔的健康状况和生理状态，但是也不要过度担心稍有异常就以为自己患上了妇科疾病，多观察自己日常的白带情况和身体情况，让它成为你的健康助手。