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宫颈糜烂到底要不要治？如果你是这种情况，不治后果很严重

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2017-08-1639健康网

核心提示：女人最怕得的病莫过于妇科炎症。据暨南大学附属第一医院妇科主任医师罗新介绍，妇科门诊中有七成女性都是因妇科炎症求诊，其中最常见就是宫颈炎、阴道炎和盆腔炎。其实，妇科炎症发病率很高，都是因为不爱卫生所致，再加上女性不够重视，没有积极治疗，从而留下健康隐患。

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女人最怕得的病莫过于妇科炎症。据妇科主任医师介绍，妇科门诊中有七成女性都是因妇科炎症求诊，其中最常见就是宫颈炎、阴道炎和盆腔炎。其实，妇科炎症发病率很高，都是因为不爱卫生所致，再加上女性不够重视，没有积极治疗，从而留下健康隐患。

盆腔积液就是盆腔炎？没有这回事

盆腔炎的发病率虽然不高，但因为病因比较复杂，选择正确的诊断方法显得尤其重要

罗新教授还提到说，临床上常常见到不少女性拿着B超单上了盆腔积液来就诊，问自己是不是得了盆腔炎？

首先，大家需要明白的是，盆腔积液并不是盆腔炎，但它也是盆腔炎的致病因素之一。

罗新教授表示，对于20-29岁的女性，诊断盆腔炎的最佳方法就是阴道双合诊检查，只要发现子宫压痛、宫颈胎举痛或两侧附件压痛三种症状中的一种，就可以诊断为盆腔炎。

如果是30岁以上的女性，很多时候需要进行进一步检查，如尿常规、血常规、B超和C反应蛋白才能确诊。


宫颈糜烂”要不要治？

宫颈糜烂听起来很吓人，但国外医学界已经废除了这一称谓了，准确来讲应该称它为宫颈柱状上皮细胞外移或柱状上皮异位。不过，要说它完全不用管也不对。

宫颈糜烂其实是一种症状描述，至于它需不需要治疗，还得看医生的检查结果。医生需要对这个症状进行判断，看它是激素变化所致，还是跟宫颈疾病有关。

如果是前者，属于生理变化不需要治疗；如果是后者，合并感染并且出现疾病，需要做抗感染治疗。


白细胞一个“+”就是阴道炎？

阴道炎的发病率也很高，70%的女性一生至少会得一次阴道炎，尤其是广东这种湿热的地区，很容易出现念珠菌性阴道炎

罗新教授称，很多女性在体检中，白带常规发现白细胞一个“+”就认为得了阴道炎，其实，不少女性做白带检测时，白细胞出现两个“+”都属于正常，只要没有症状，都不需要治疗。

还有些女性发现阴道痒就自发地买药进行治疗，其实这样很容易引发更为严重的疾病。

因为阴道炎的种类有很多，如果不分清类型，胡乱用药，很可能越治越严重。

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