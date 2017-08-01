卵子动不动喜欢自杀！医生教你8招养好它，推迟绝经

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作为女性卵巢的生命种子，许多卵子尚未成熟就无端夭折了，即使成熟后也未必一帆风顺，常常因为女性激素、输卵管炎症等不良因素影响下，走上自杀道路。

妇科专家表示，女人的卵泡不能再生，而且脆弱，容易死亡，如果能够在卵泡比较多的时候，就开始保护卵巢，让卵子死得少一些、慢一些，那么卵巢的功能将有更长的寿命。

女人在日常生活中做到以下几点，是保养卵巢的关键：

1、偷懒偷不来健康

不要轻易相信所谓卵巢保养的民间土方，事实上，保养卵巢并没有什么灵丹妙药，按摩捏一捏就能卵巢青春永驻更是无稽之谈。

2、要适量运动，中等强度最好

很多女人病都与缺乏运动，免疫力低下有关。对于女人来说，要经常性运动，但不宜剧烈运动，以中等运动量为宜，比如快步走、慢跑、广场舞都不错。经常进行高强度的运动会让女人提前绝经，这是因为过度运动影响了卵巢功能。





3、要多吃黄色和绿色的蔬果

氧化应激会破坏卵巢功能，研究发现，有一种叫做β-隐黄素的抗氧化因子，能够减少卵泡自杀，保护卵巢功能，推迟绝经。这种成分在新鲜蔬菜水果中就含有，主要是黄色和绿色的蔬果，比如柑橘、桃子、桔子、西兰花、芥蓝等。

4、绝对要戒烟

因为压力、情伤、学男人这些乱七八糟的因素，导致一些女性走上吸烟的不归路。研究显示，吸烟，尤其严重吸烟，肯定会损害卵巢功能，促使绝经提前。

5、少吃3样东西



长链n3多不饱和脂肪酸摄入过多，对卵巢功能不利，提前绝经的女性应该反省一下是否平时吃太多了。这一成分主要来自海产品、动物肉类和内脏，因此女性保养卵巢，应该管住嘴巴，不要吃太多这3样食物。





6、不要熬夜

熬夜、喝茶、饮酒、咖啡或碳酸饮料，目前尚不清楚对卵巢功能有无坏处。但是，熬夜最好不要，明显对身体有害。小编自从30岁以后，每熬夜一次，两天感觉都补不回来。

7、生孩子的年龄与频率

研究显示，女人年龄超过29岁，晚育对卵巢功能不好，但是如果多生一两个，不良影响可以消除。也就是说，如果你这一辈子只打算生一个孩子，那么请赶在29岁之前解决。要是超过这个岁数，请至少生两个娃，这样才不会影响卵巢功能。

8、定期检查，及早发现卵巢疾病

定期做妇科相关检查，可以及早发现卵巢囊肿、卵巢恶性肿瘤，请一定要到正规医院妇科进行诊治。因为规范合理的治疗可以尽量减少对卵巢正常功能的伤害，这是对女人最好的保护。

姐妹们，保养卵巢往往知易行难，坚持才是硬道理哦！加油！