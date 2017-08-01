更年期骨质疏松怎么办？妇科医生：4招助你轻松应对

核心提示：正常的女性从45岁就开始进入更年期，而绝经是更年期中出现的一个明显症状。随着雌激素水平的下降，女性身体还会出现种种不适。这个时期的女人是很脆弱的，稍不注意就会引来疾病。那么，如何才能安然度过更年期呢？

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正常的女性从45岁就开始进入更年期，而绝经是更年期中出现的一个明显症状。随着雌激素水平的下降，女性身体还会出现种种不适。这个时期的女人是很脆弱的，稍不注意就会引来疾病。那么，如何才能安然度过更年期呢？

今天，39小编特意邀请到妇科副主任医师杜巧琳来为我们介绍更年期的调理方法。

更年期到，4大症状最明显

杜巧琳医师表示，女性进入更年期后，随着卵巢功能的衰退，内分泌会逐步出现紊乱，再加上一些心理因素，从而出现月经紊乱、心情烦闷、心悸失眠、潮热、性欲下降、腰酸背部、记忆力下降和泌尿系统异常等现象。

其中，最明显最困扰女性的症状主要有以下四个：

1、月经紊乱

2、潮热

3、抑郁症

4、骨质疏松症

杜巧琳指出，这4个症状是很多更年期女性都担心出现的，但其实它并非无法缓解，通过一些正确的方法，是可以让缓解，甚至消失。







月经紊乱——健脾补肾、益气养血

更年期的月经紊乱有多种表现形式，经期、经量和月经周期都可出现变化。

应对方法：杜医师建议更年期女性缓解月经紊乱，主要从两个点着手：健脾补肾+益气养血。另外，还要根据自己的体质来进行食疗，如血瘀者，可多服用当归、黑木耳等活血化瘀的食物；血热者，可多吃清热凉血的食物，同时要避开煎炸、辛辣和生冷食物。

潮热——劳逸结合，放松身心

更年期的潮热主要表现为一过性，多发现于面部、颈和胸口，继而出汗，怕冷等现象。

发作时间不一，有些人发作时间短，有些发作得比较频繁，持续时间最长的可达20年，严重影响患者的生活质量。

应对方法：杜巧琳医师表示，对抗更年期潮热，需要从生活习惯上着手，它包括戒烟限酒、充足睡眠、稳定情绪等。





抑郁症——多沟通，及时发泄



更年期女性患上抑郁症，主要表现为心境悲观、常自我否定、情绪低落、睡眠差、食欲下降、记忆力减退等。

应对方法：想要缓解抑郁情绪，除了需要正视更年期之外，还要多与人交流，及时发泄情绪，避免长期处在不良情绪中。此外，充足的睡眠、适当的锻炼都有助于缓解抑郁情绪。

骨质疏松症——合理饮食，坚持运动

杜医师告诉我们，过了50岁，女性就容易发生骨质疏松。它是一种全身性疾病，主要特点是骨组织的微细结构破坏和骨量减少，导致骨头脆性增加，经常发生骨折。

应对方法：合理饮食、坚持运动、适当晒太阳、使用药物。

最后，杜巧琳副主任医师提醒大家，更年期是每个女性都需要经历的过程，想要把它的伤害降到最低，首先要提前了解它的症状，别过度担忧，以平常心对待，再加上科学的饮食方法和生活方式，安然度过一定不成问题。