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剖腹产后，产妇需要忍受4大痛苦！看完都不敢生了

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2017-08-3139健康网

核心提示：顺产和剖腹产，是女人生产时最常用到的两种方法，一般情况下，妈妈都会选择顺产，只有条件不符合，医生才会建议剖腹。当然，也有些妈妈会为了自己的“私心”而选择剖腹产，小林就是这样一个妈妈。

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顺产和剖腹产，是女人生产时最常用到的两种方法，一般情况下，妈妈都会选择顺产，只有条件不符合，医生才会建议剖腹。当然，也有些妈妈会为了自己的“私心”而选择剖腹产，小林就是这样一个妈妈。

因为怕痛，我选择了剖腹产

“我是一个自私的妈妈”，小林眼含泪水说。

一直以来，小林的身体都比较好，每次产检也都正常，医生认为她肯定会选择顺产，小林自己也这么认为，毕竟顺产对自己和孩子都好。

离产期越近，小林的心越不安宁，总有一个声音在她耳边说“顺产很痛”，为了更多地了解顺产，她找了一些视频来看，还看了一些顺产相关的新闻，之后就突然萌生了一种想法——剖腹。

小林说：“当时真的是被视频吓到了，而且很多医院说顺产也要侧切，就想着长痛不如短痛。”

就这样，她跟医生提了剖腹，然后住进了医院。

小林说，刚生产完，她并不觉得有多痛，当时还在庆幸自己选了剖腹产，可之后的很多事，都让她痛恨自己这个决定。

出了产房，才是劫难的开始


劫难一：排出恶露

生产后医生需要按压产妇肚子，协助产妇排出恶露。按压肚子是为了推进子宫缩短，快速清空恶露。防止因剖腹产导致宫腔积血或宫缩不良。

但是这个过程是非常痛苦的。

劫难二：拔掉导尿管后，首次直立行走

一般情况下，剖腹产手术后第二天就要拔掉导尿管，这时医生会嘱咐产妇多喝水，试着下床走路，以便更快排出小便。

对于一个肚子上有着十公分的刀口的人来讲，下床都是困难，更别说是走路了。所以，常人认为很简单的下床，在产妇眼里变成了巨大考验。

首先，需要从床上挪到地上，这个过程身体必须移动，幅度也不能太大，否则会引起伤口痛；

其次，产妇卧床太久，突然下床会出现头晕眼花的现象，所以刚下床时整双脚都在发抖，更不敢行走；

再者，因为肚子上有伤口，产妇根本不敢直起背，只能弓着背搂着肚子小心谨慎一步一步向前迈；

最后，行走完成后，产妇还需要在家人的帮衬下，再回到床上。


劫难三：术后首次大小便

拔掉导师管后4小时内，产妇需要排出小便。如果不能做到，就还得重新插上尿管。

但因为小腹上有伤口，所以不能用力；尤其是大便更是艰难，因此很多产妇不得已用上了通便的药物。

劫难四：剖腹产疤痕

即使伤口已经恢复，可每次看到肚子上那道疤痕时，剖腹后的痛楚又袭上心头，就连在老公面前，都变得有些自卑。

小编的话：如果身体条件允许，请大家尽量选择顺产，这样能减小生产风险！另一方面，顺产后的妈妈身体恢复得也较快！

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