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这4种听起来很吓人的妇科病，其实根本不需要治！

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2017-09-0239健康网

核心提示：去医院做检查时，检查报告上总有几个异常现象，这时你会追问医生“该怎么办”。一些医生会刻意夸大病情，使你因恐惧而就诊。但专家表示，身在这个信息繁乱的时代，女人要有辨别真假的本事。有些听起来很严重的妇科病，其实根本不用治！

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去医院做检查时，检查报告上总有几个异常现象，这时你会追问医生“该怎么办”。一些医生会刻意夸大病情，使你因恐惧而就诊。但专家表示，身在这个信息繁乱的时代，女人要有辨别真假的本事。有些听起来很严重的妇科病，其实根本不用治！

1. 子宫肌瘤

——多数都相安无事

一看到“肌瘤”这两个字，就让人想到癌症。虽然它也是一种良性肿瘤，但跟肿瘤的“瘤”有本质上的区别。

数据显示，约有三分之一的已婚妇女会在体检报告上看到“子宫肌瘤”，但大多数的肌瘤都很小，身体也没有症状，有些连妇检都查不出来。

妇科医生介绍，如果肌瘤很小，而且患者没有明显症状，检查后肌瘤无恶变征兆，只需要定期随诊即可。

但如果肌瘤直径超过5cm，患者身体已经出现不适，或短期内迅速增大，就要及时做手术切除。

2. 宫颈糜烂

——已正名，它是正常生理现象

大部分的女性在体检时都会发现宫颈糜烂，以前一发现宫颈糜烂，医生就会推荐患者进行手术。为了坚定患者的决心，医生还会让患者自己看检查结果，然后跟正常的宫颈一对比，感觉自己已经病入膏肓。


可事实上，宫颈糜烂这个名称已经被取消，就连妇科教材上也不见了它的踪迹。它其实叫做宫颈柱状上皮异位，是一种正常的生理现象。

专家表示，宫颈糜烂并不能称之为病，它是因为女性激素水平波动而出现的上皮异位，待激素水平稳定后，糜烂就会消失。

所以得了糜烂别听信谣言进行手术治疗，不仅平白无故给自己身体弄个伤口，还可能引起感染。

只有当宫颈柱状上皮外移“有症状、合并感染”时，就需要进行治疗。

3. 乳腺增生

——也是一种正常生理症状

女人十有八九都有乳腺增生，但发现时，还是会有很多女性跑去问医生“乳腺增生会不会变成乳腺癌”“怎样治疗”之类的问题，其实，大部分的乳腺增生并不需要治疗。

乳腺增生最典型的症状就是乳房胀痛，一般在经期前会出现，但生理期过了症状就会消失；有些女性精神压力较大，也会出现短期的乳腺增生。


郑州大学第三附属医院乳腺科主任医师贾国丛介绍，乳腺增生其实是一种正常的生理现象，不需要特别去治疗，只有极少数的会发展为乳腺癌。所以得了乳腺增生一般不需要担心，保持良好心态、少吃激素食物、坚持锻炼就能有效缓解不适。

4. 盆腔积液

——3厘米以下不用治

盆腔积液也是种看起来很可怕的病，但它其实只是一种表现，并不是疾病。

人的大网膜、腹膜和肠管都会分泌一些液体，用来保护盆腹腔，并起到润滑作用。所以盆腔出现液体是正常的。

中国医科大学附属第一医院妇科主任张颐介绍，只要盆腔积液在3厘米以下，都是正常的，并不需要治疗；但在排卵期或经期，积液可能会增多，如果身体没有发现异常，也是不需要治疗的。

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