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一个检查就可查出子宫内膜癌！女人们，你还在等什么？

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2017-09-0339健康网

核心提示：女人都爱吃甜食，因为甜食能让人快乐、能解压。殊不知，甜食虽好吃，但吃得太多，也会给身体带来不少负担。

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女人都爱吃甜食，因为甜食能让人快乐、能解压。殊不知，甜食虽好吃，但吃得太多，也会给身体带来不少负担。

瑞典卡罗林斯卡医学院有一项研究发现，每周吃甜食两到三次的女性，比不吃甜食的人，患子宫癌的风险增加了三成。

甜食惹来癌，为什么？

广州市妇女儿童医疗中心妇科肿瘤病区副主任医师梁慧超指出，甜食之所以会惹来子宫内膜癌，都是因为它会使人发胖。

人体摄入太多甜食，糖原储存量过多就会转化为脂肪。脂肪会使雌激素水平上升，转化为雌酮。而子宫内膜癌是一种雌激素依赖型疾病，所以吃甜食确实会增加患子宫内膜癌的风险。

梁主任还提到，直接说“甜食会诱发子宫内膜癌”是不对的，至今为止还没有人因吃甜食而得这种癌症的。毕竟，癌症的发生是多种因素共同作用的结果，饮食只是其中的一个部分，所以只能说吃太多甜食会增加患癌几率。

医生建议，子宫内膜癌近年发病率有所增长，为了远离这种癌，建议女性朋友要对它有一定了解，除了少吃甜食之外，平时还要控制体重，尤其是更年期的女性，更要及时做检查，以便及早发现病灶。


如何筛查子宫内膜癌？做宫腔镜检查

妇科肿瘤有一个共同特征，就是症状都很相似。子宫内膜的症状主要表现为不规则阴道出血（多半为少量出血），病情比较严重时，肿瘤组织坏死，还会排出血水样液体；部分患者因为排液和血液的瘀积，还会刺激子宫收缩，引发阵痛

梁主任提醒：当出现以上症状时，应该尽早去医院检查。据她介绍，宫腔镜是子宫内膜癌诊断的“金标准”，它可以清晰看到病灶的大小、范围和部位，还能直接取下病灶组织用来活检。


早期治疗5年生存率可达80%

临床统计显示，子宫内膜癌术后病人的5年生存率可达80%，而且现在手术主要采用腹腔镜，对病人身体损伤小，恢复也快。

由于子宫内膜癌容易转移到腹主动脉淋巴结，所以一般术后需要配合放化疗，以防复发。

梁医生表示，子宫内膜癌患者是否要切除卵巢不可一概而论，虽然保留卵巢有一定风险，但因为子宫内膜癌较容易早期诊断，所以选择保留卵巢的患者还是很多。

综上所述，子宫内膜癌发病率虽然不及宫颈癌，但一旦患上，也会给女性生活带来很大不便，所以建议大家及时做好预防。预防主要包括几点：少吃甜食，关注子宫异常出血，保持理想体重，避免服用激素食物，及时治疗癌前病变。

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