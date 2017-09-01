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每10个女人中9个有乳腺增生！避开4个诱因，或许可幸免

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2017-09-2439健康网

核心提示：随着现代人的生活水平越来越好，乳腺增生疾病的诱因也随之增多，导致患有乳腺增生的女性数量也逐步增长，因此大家应该对此有所重视，以下就针对乳腺增生进行某些相关介绍，一起来看看。

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随着现代人的生活水平越来越好，乳腺增生疾病的诱因也随之增多，导致患有乳腺增生的女性数量也逐步增长，因此大家应该对此有所重视，以下就针对乳腺增生进行某些相关介绍，一起来看看。


什么是乳腺增生

乳腺增生属于一种很常见的良性疾病。组织学是这样描述的，乳腺组织增生，发生退行性变化，内分泌紊乱与之有密切的关系。乳腺增生常发生于中年妇女，不过青少年和绝经后妇女也偶有发生，临床上的乳腺增生多为单纯性乳腺上皮增生。因为压力等各因素的影响下，大城市里的职业女性中有一半多都有轻重程度不一的乳腺增生。

为什么乳腺会增生？


1、内分泌功能紊乱。激素失调是造成乳腺增生的主要原因，比如雌激素的分泌超出机体限度，就易导致乳腺增生。

2、人为因素影响。如果女性高龄生育或者不生育，经历过人流，或者说性生活失调，这些都是乳腺增生的诱因，因为这样导致乳腺的生理机制紊乱，乳腺组织增生或者复原不正常，没有规律性。

3、饮食结构不正常。因为饮食结构的不合理，女性患有乳腺增生的机率就增加。女性如果过度摄入 蜂蜜豆浆避孕药等高能量高脂肪富含雌激素的东西，内分泌功能就易受到影响，因而导致乳腺增生。

4、精神因素干扰。女性的情绪对乳腺增生的影响也比较大。如果长期有紧张、激动、愤怒等不稳定的负面情绪还有经常熬夜、过于疲惫也会使人体的内环境遭受改变，进而造成内分泌失调，进一步加重乳腺增生。

乳腺增生的症状有哪些？


主要症状为乳腺胀痛，会累及双侧，不过一侧胀痛偏多。在月经前，会有明显的感觉到乳腺胀痛，等月经过后胀痛减轻并逐渐无痛，随着月经的周期有变化。

也有女性会发现有乳腺肿块，乳疼和触痛较轻，且与月经周期无关。用手触摸乳房可摸到结节，边界不清楚，可以被推动。随着年龄的增长乳房会有胀疼、钝痛或烧灼感，摸到有肿物，属于囊性的，边界清楚散在的。绝经后妇女乳房因为腺体体积变小，囊性病变更加突出。疼痛可向腋下、肩背部放散。

少数患者可伴发乳头溢液。由于乳腺增生可能因为内分泌功能紊乱，可能还会有月经不规律、比较急躁、好出汗等症状。

以上就是关于乳腺增生的一些介绍，乳腺增生这个疾病可大可小，需要女性引起关注，定期进行检查，改善饮食结构，保持心情愉悦，生活规律，不要过于劳累。

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