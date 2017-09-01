医生：4种女人流产风险大，怀孕前做一项检查可保胎！

核心提示：近年来，我国甲状腺疾病的患者逐年上升，它包括甲亢、甲减、甲状腺炎、甲状腺肿瘤等，甲亢和甲状腺结节大家都很熟悉，但对于甲减很多人还不够了解。小编特意邀请了邵逸夫医院核医学科主任楼岑来为我们科普甲减知识！

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近年来，我国甲状腺疾病的患者逐年上升，它包括甲亢、甲减、甲状腺炎、甲状腺肿瘤等，甲亢和甲状腺结节大家都很熟悉，但对于甲减很多人还不够了解。小编特意邀请了邵逸夫医院核医学科主任楼岑来为我们科普甲减知识！

一年流产两次 竟是甲减作祟

在采访时，楼岑主任给我们说了她朋友的事，在这里我们把她称为小林吧！

小林30多岁了，因为年龄比较大，想马上要孩子，在跟老公努力了三个多月后，终于如愿怀上！

可没过几天，孩子就没了！因为她的工作很忙，每天早出晚归的，家人都认为是她太过劳累所致。在进行了一段时间的修养，再次踏上备孕之路。

半年后，她怀上了第二个孩子，为了避免出现头胎的意外，家人要求她请假在家，专心养胎，可最终孩子还是没保住。

一年内两次流产，小林开始对自己的身体情况产生了怀疑，于是上医院做了很多检查，结果她查出有严重的甲减。

医生告诉她，之所以一直流产，就是甲减的原因。女性孕育一个新生命需要足够的甲状腺激素，而这些只能来自于母体，如果母体摄入不足，就会影响受孕，引起流产，甚至影响孩子的智力发育。

找出原因后，小林根据医生的指导进行适当补充，之后顺利生下了宝宝。

这些表现，预示你患有甲减





问及甲减的症状，楼岑主任介绍说，这种病很隐匿，轻度的一般没有明显症状，可能表现为脸部浮肿、全身乏力、体重增加等。

如果比较严重的，还会出现一些其他的症状，包括毛发、指甲变脆，记忆力减退，月经紊乱，关节肌肉疼痛等。

但因为这些症状太不典型，单纯地靠这些判断还是比较难！

女人得甲状腺疾病的概率是男性的8倍

甲状腺疾病在女性中很常见，患病率比男性多出8倍，尤其是分娩、妊娠期、更年期和患抑郁症时，患上的几率更高。





此外，有以下这些特征的人，也是甲状腺疾病的高危人群：

有甲状腺疾病家族史；

患有免疫疾病（如白癫风和1型糖尿病）；

曾经做过甲状腺手术；

做过放射性治疗或经常接触X线的人；

以上高危人群一定要定期检测??TSH。对于普通女性，也建议在35岁以后，每5年检??测一次TSH，70岁以上应每年检测一次。?

楼岑主任还特别提醒，女性在备孕前一定要做个甲状腺功能检查，一旦发现甲状腺问题应及时做调整，以便提高孕育成功率。