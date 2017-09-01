为什么你那里会有异味？可能是这4个原因所致！

核心提示：很多女性都反应自己私处总是有异味，真的是好尴尬。女性私处为什么会有异味？怎样才能消除私处异味？

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每一位女性都应该密切留意自己的健康，私处也不例外。但有些时候，“那里”会散发出异味，难免让人觉得尴尬。为什么会有这种情况呢？

1.正常气味

女人阴道会产生一种分泌物（即白带），再加上汗液，混合在一起会表现为一种特殊的味道，如果是在剧烈运动后，则这种味道会更强烈。这是正常的味道，一般洗澡后味道就会消失。

2.经血

女性在月经期时，私处会有和平常不太一样的气味，有时还会夹杂着淡淡的血腥味，这是经血和私处分泌物混合后所产生的味道。

3.私处感染

如果私处发出较强烈的难闻腥味，则可能是发生了感染。比如，如果你得了阴道炎，由于私处PH值失衡和过度的细菌生长，会导致白带增多而发出强烈的腥臭味。因此，如果你发现自己私处异味强烈，并伴有白带异常，则很可能是私处发生了感染，建议及时就医。

4.吃了重口味食物

有一些重口味的食物也可能引起私处异味，比如大蒜、洋葱、花椰菜等，会导致阴道产生一种难闻的气味，而菠萝、橘子等水果会引起阴道分泌物增多，也会导致私处异味。

私处有异味怎么办？怎样消除私处异味？

私处有异味真的是一件很尴尬的事情，那么怎样才能消除这些异味呢？想要避免私处异味的尴尬，就一定要做好下面这几件事。





1.注意个人卫生

私处异味往往是由于分泌物淤积而发出异味，因此预防私处异味最重要的就是要做好私处卫生，最好每天清洗私处，每天更换内裤。

2.定期妇检

某些妇科病也会引起私处异味，因此女性朋友一定要定期妇检，如果得了某些妇科疾病，要早发现、早治疗，同时还可预防私处异味。

3.学会自检

除了定期到医院做妇科检查，女性朋友还应学会自检，日常注意观察白带的状况，如果发现白带呈豆渣样、黄绿色脓性液体状、有腥味或带血丝，应及时到医院做个相关检查，并对症治疗。

4.穿舒适棉质内裤

私处如果不透气，则更容易因细菌滋生而产生异味，甚至还可能因此发生感染。因此，女性的内裤最好选择舒适透气的纯棉材质，避免化纤材质，以保持私处透气，防止产生异味。





5.少穿紧身裤

很多女性喜欢穿紧身裤，特别是紧身牛仔裤，但这类裤子将私处包裹得严严实实，通风不良，很容易产生异味。此外，紧身牛仔裤因为布料粗硬，容易摩擦私处，使私处受伤、发炎，进而引起瘙痒和异味。因此，建议大家尽量少穿紧身裤。

6.少用护垫

有的女性觉得白带沾在内裤上很容易产生异味，因此习惯使用护垫，以为这样就可以防止私处异味。但事实却恰恰相反，护垫会使私处更难透气，因此更容易产生异味，而且有的护垫还带有香味，和白带混合后反而会发出更难闻的味道。因此建议大家在非月经期尽量少用卫生护垫，为了保持私处清洁，最好每天更换内裤、清洗私处。

7.少吃辛辣刺激重口味食物

日常饮食要注意少吃辛辣刺激重口味的食物，日常可多吃含有益生菌的食物，如酸奶、乳酸饮料等。