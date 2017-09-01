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26岁女子同房后小腹剧痛，检查后医生说：再晚一点命就没了

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2017-09-1739健康网

核心提示：性生活是情侣和夫妻关系中必不可少的一环。不可否认，掌握频率，控制力度，能给双方带来不少好处。但如若太过激烈，可能会危及性命。

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性生活是情侣和夫妻关系中必不可少的一环。不可否认，掌握频率，控制力度，能给双方带来不少好处。但如若太过激烈，可能会危及性命。

同房后下腹剧痛，一查竟是黄体破裂

26岁的小晴和小东是一对新婚夫妇，是异地恋。近日，小东因工作去到长沙。许久不见，两人一见面就亲热了起来。

事后，小晴下腹剧痛不止，老公觉得不对劲，立马背着小晴去医院挂了急诊。

腹部CT显示，盆腔、腹腔有大量积液和血液，病情严重，医生立马把她转入妇科。

妇科副主任医师黄薇观察后发现，小晴面色苍白、全身出虚汗，血压只有89/54mmgH，呼吸频次也很低，血红蛋白值为79g/l，已经快休克了。

于是，黄主任立马为小晴做了腹腔镜手术，术中发现小晴的腹腔有积血约1500ml，几乎占到了全身总量的40%。

“再晚一点来，可能就没命了。”医生长舒一口气说到。


在后来医生还发现，小晴右侧卵巢上的黄体囊肿表面有破裂现象，破口处粘有血块，还有活动性出血，于是决定为她切除囊肿，并进行创面缝合止血手术，这才止住了血。

黄主任介绍，小晴属于卵巢黄体破裂，这种病一般初起症状就是下腹剧痛，属于一种急腹症，一旦出现就要立即就医，否则可能危及性命。

黄体破裂是什么？

广东省妇幼保健院妇科主任医师和秀魁解释说，女人到了育龄期，每月都会产出一个成熟的卵子，卵子排出后，排出卵子的部位就会形成黄体，它可以分泌各种激素，以维持女性的月经周期。

当女性怀孕时，黄体就会变成妊娠黄体，这时分泌的激素就用来维持妊娠。

不过黄体并不安全，它里面有大量液体游离形成囊肿，周边有很多血管，若内液所受到压力过大，或不能及时吸收，就可能诱发囊肿破裂，引起出血。

和秀魁医生说，黄体破裂与月经有一定关系，多发生在月经周期的20-27天之间，所以女性朋友们在这段时间要特别注意。


卵巢黄体破裂，多半跟性生活有关

黄薇副主任说，黄体囊肿一般会因为两种情况破裂：

一种是黄体发育时卵巢的小血管已经遭到破坏，内部出血后增加内压，自发性破裂。不过这种情况在临床上非常少见；

另一种就是外力作用。其中最常见的诱因就是黄体期性生活用力过猛，生殖器官育血扩张，使黄体内压力升高，引起破裂。此外，如果在黄体期运动太过剧烈、排便过于用力，也可能导致黄体破裂。

提醒：经期一周腹痛剧烈，可能是黄体破裂

只有在排卵过后，才会出现黄体，所以在这段时间女性朋友要特别留心。

黄体破裂后，一般会出现以下症状：

一侧下腹突发疼痛：如果出血量少自行止血后，疼痛感就会慢慢缓解；但如果出血量大，腹痛就会加剧，且范围也会逐渐扩大。

此外，有部分患者还会出现肛门坠胀、呕吐恶心、尿频等症状，如果不及时医治，还可能出现休克，危及性命。

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