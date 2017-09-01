最伤气血的5个坏习惯：大部分人都戒不掉，你行吗？

核心提示：女人最怕气血不足，因为它会破坏你的气色，消耗你的健康。由于体质和月经的原因，女人很容易会就出现气血不足，那除了这些本身的原因之外，还有哪些会损伤你的气血呢？

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女人最怕气血不足，因为它会破坏你的气色，消耗你的健康。由于体质和月经的原因，女人很容易会就出现气血不足，那除了这些本身的原因之外，还有哪些会损伤你的气血呢？

5个恶习消耗你的气血

1、吃饭无规律，常吃寒凉食物

“早饭随便吃，晚上暴饮暴食”是上班族的常态，而这种饮食方式会严重损伤脾胃，引起血虚。

另外，很多人一天四季都爱吃冷食，尤其在夏天。

身体为了把食物的温度提高到人体能承受的限度，就必须消耗掉一部分阳气，如此反复，导致阳气亏虚，进而出现气血运行不畅、脏腑功能受阻等情况。

2、过度劳累、思虑过多



快节奏的生活已经让大家失去了停下来思考的能力，每天不断地把精神放在工作上，不断地挑战身体极限来换取金钱。

这种长期的脑力和体力消耗，势必损伤精气，随之而来的是免疫力下降、气血运行不畅……

所以建议大家注意劳逸结合，该休息时就休息，不要把健康置之度外。





3、常熬夜、伤气血

熬夜伤身伤的是哪儿？就是气血！

气血不足，皮肤变差，人也老得快，所以很多人即使不用护肤品，只要保证睡眠，皮肤也不会差到哪儿去。

大脑、机体和脏腑在劳累一天之后，到了晚上会以最低能耗运转，此时如果还在工作，就是强制让脏腑“加班”，久而久之，导致气血不足。

4、多吃少动

喜欢运动的人，总是神清气爽，走起路来都是带风的。而每天多吃少动的人，总是无精打采。

这是因为运动能使气血运行。

另外，现在的上班族长期待在空调房里，久坐不动，这样的环境会让血脉进一步阻滞，阻碍气血运行。

5、不良情绪是气血的最大敌人

如果一个人总爱发脾气、生闷气，他的气血不可能充足畅通。

这很好理解，你在发脾气时，难道不会觉得心里堵着一口气吗？





气血足VS气血不足

身体温度：气血足的人一年四季手都是温的；不足的人手心偏热或冰冷。

手指：??指腹扁平、薄弱，代表气血不足；手指指腹饱满、有弹性，说明气血充足。

皮肤：气血足的人面色红润有光泽；气血不足的人面色发白或发黄，皮肤干燥有斑。

精神：精气旺盛、目光有神则气血足；失眠多梦、身体疲乏、四肢无力代表气血不足。

当然，以上这些只有持续出现才能说明气血不足，如果只是偶尔如此，只需多加调理就能恢复。





气血不足怎么补？按5个特效穴

想要气血足，首先要改掉损伤气血的几大坏习惯，总结起来就是：三餐规律、少吃寒食、劳逸结合、减少熬夜、心态平和。

此外，女性朋友还可抽空按以下5个穴位，也能调理气血。

关元穴：按摩关元穴，可培肾固本，提高脾胃生化气血的能力。

气海穴：多按气海穴可促进肠胃蠕动，强化肝脏和脾胃能力，使气血顺畅。

血海穴：血海穴具有祛瘀血和生新血的功能。

三阴交穴：这个穴位能调和气血、补肾养肝。

隐白穴：按摩隐白穴，可刺激脾经，促进气血生化，是女性补血的大穴。