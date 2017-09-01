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停了9年的“大姨妈”又来！妇科主任：是一种癌前征兆

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2017-09-2739健康网

核心提示：一般女性在45－55岁就会出现绝经，这就代表女性的卵巢功能已经衰退，所以月经停止！但最近，一位停经9年的大妈居然再次出现“月经”，这意味着“逆生长”了吗？

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一般女性在45-55岁就会出现绝经，这就代表女性的卵巢功能已经衰退，所以月经停止！但最近，一位停经9年的大妈居然再次出现“月经”，这意味着“逆生长”了吗？

月经停了9年又来！暗示一种高危癌

杨阿姨今年56岁了，在9年前她就已经绝经了。

可最近，她发现月经又出现了，因为量比较少，杨阿姨以为是之前月经没停干净所致，所以买了卫生棉用着，也没太在意。

两个月后进行体检时，医生说宫颈有异常，因为医生也不确定具体是什么问题，再加上杨阿姨感觉身体没有不适，所以就没去做进一步检查。

体检后不久，杨阿姨发现月经量越来越多了，这时她突然紧张起来，于是赶忙去医院进行详细检查。

通过宫颈活检提示：宫颈鳞癌。确诊后，医生立即建议杨阿姨入院治疗。

在做手术时，医生在腹腔镜下做了子宫切除和盆腔淋巴结清扫，3个小时后，手术终于结束。


是不是宫颈癌，看两个症状就知道

浙江大学医学院附属妇产科医院主任医师林开清介绍说，宫颈癌是女性第二大高发癌，可发生在各个年龄群，老年女性发病率最高。

因为子宫的特殊性，一旦患上这种病，除了会对子宫造成致命损伤外，还可能引起多个部位的病变。

尤其是已经绝经的老年女性，要特别注意。

此外，大家还要格外留意以下两个症状，一旦出现要立即就医。

一是阴道流血

接触性出血是宫颈癌最为明显的症状，多出现在妇科检查、性生活后或用力大便时，阴道分泌物中混有鲜血。


老年女性如果在绝经期突然又来“大姨妈”，也要提高警惕。

二是阴道分泌物增多

宫颈癌患者多数会出现阴道分泌物增多的现象，可表现为米泔状或水样，同时还伴有腥臭味或血液。

到了宫颈癌晚期，癌组织坏死并引发感染，可出现脓性恶臭白带或白带呈米汤样。

林主任强调，绝经后不规则出血是最易被忽视的宫颈癌征兆，因为初起时血量不多，又没有腹痛等异常症状，因而错过诊治时间。

目前预防宫颈癌的最佳方法仍然是早期筛查，建议老年女性每年做1-2次妇科检查，以便早发现早治疗。

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