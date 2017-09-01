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月经有血块正常吗？不用吃药，3招能让血块统统消失！

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2017-09-2939健康网

核心提示：月经的女性的标志，是生育力的表现，也是健康的“晴雨表”！很多女性在来大姨妈时发现，经血里常带有黑色血块，看上去怪吓人的，这种是不是正常的经血呢？

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月经的女性的标志，是生育力的表现，也是健康的“晴雨表”！很多女性在来大姨妈时发现，经血里常带有黑色血块，看上去怪吓人的，这种是不是正常的经血呢？

正常的经血是啥颜色？不是鲜红色！

在我们的固有印象里，黑色的血=中毒，那经血变成黑色，究竟跟什么有关？

我们一看到血，就能想到鲜红两字。其实血液本来就不只一种颜色：动脉血更加鲜红一些，而静脉血则呈暗红色。

而血一旦离开人体，就会开始凝固，凝固的过程中，颜色会越变越深。

月经血的成分主要是脱落的子宫内膜，里面既有静脉血也有动脉血，所以它并不是鲜红的，而是呈暗红色。

如果不是暗红色，还是呈黑色，这又是什么原因呢？


月经变黑，暗示三种病

一、妇科炎症

妇科炎症可使经血变黑，且伴有血块，不过如果有妇科炎症，白带势必会有问题，综合这点可以加以辨别。

二、宫外孕

宫外孕可引起月经发黑，不仅如此，宫外孕如不及时治疗，还可引起输卵管破裂、孕囊破裂，进而造成大出血、休克甚至死亡。

三、月经不调

月经有黑色血块也是月经不调的症状之一，多是由于过于疲劳、饮食失常、情绪失控、精神压抑所致，有些女性还可能是因为不良生活习惯引发的内分泌失调。

月经有血块，咋回事？

月经有血块其实并不是什么大病征兆，三类女性容易出现这个问题：

第一类：久坐不动

很多女性因为长期久坐，导致经血不畅，脱落的子宫内膜不能及时流出，就聚在宫腔里，你一起身，就流出来了，这时候看到的就是血块。

解决方法：最直接的解决方法就是加强运动，并不需要用药物调理。

第二类：子宫位置异常

反正就是跟正常的子宫位置不一样！子宫位置异常也会阻碍经血流出，使它在宫腔内聚集，进而形成血块。

解决方法：子宫位置异常有可能是先天的，有可能是后天的，比如怀孕、绝经都会使子宫后倾。这种情况调理也是没用的。

第三类：月经量过多

女性的月经一般呈少-多-少的模式，一般来说，一次月经总出血量在20-60ml，如果超过80ml就可算作月经过多了。

当月经量过多时，卫生巾吸收不及时，经血堆积后凝固成血块。

解决方式：除了要及时更换卫生巾外，还要找到月经过多的原因，可能是过度紧张、疲劳过度所致，所以建议女性朋友在经期要多加休息，如月经量一直过多，建议去医院检查，再对症治疗。

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