“大姨妈”来前会发出7个信号！收到2个以上，就该做准备了

核心提示：你会记例假时间吗？细心的女孩会用笔记下例假时间，但不细心的人也有很多。我问过身边很多朋友，她们都表示不会特意去记录月经时间，每次就是大概加估计！其实，月经并没有那么神秘，它来临前也会给你发出信号的！

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你会记例假时间吗？细心的女孩会用笔记下例假时间，但不细心的人也有很多。我问过身边很多朋友，她们都表示不会特意去记录月经时间，每次就是大概加估计！其实，月经并没有那么神秘，它来临前也会给你发出信号的！

月经来临前7大信号

1、水肿

有些女性月经来潮前身体会水肿，比较常出现在眼睑和手足等部位。

一般水肿为单侧，呈周期性，经期后即消失。

要注意的是，如果腿出现单侧、痛感明显的水肿，有可能是静脉血栓在作怪，应及时到医院检查。

2、乳房胀痛

乳房胀痛可以说是最常见的经前症状了。主要是因为体内激素变化所致。

月经来临前，雌、孕激素水平升高，乳腺管会充血、扩张，从而引起胀痛。不过在来潮时或经期后，体内激素水平降低，这种胀痛感就会消失。

此外，如果有乳腺增生，在经前一周疼痛症状可能比平时更加严重。

除了乳房胀痛之外，有些女性在经前还会出现腹部胀满，体重也会比平时有所增长。





3、经前头痛

头痛症状一般在经前出现，同时还伴的呕吐、恶心等。

不过这种头痛与偏头痛不同，出现时多为单侧，而且很快就缓解。

4、腹痛

月经来临前大多数女性都会出现腹部不适的现象，可表现为腹胀、便秘、腹泻、腹痛、下腹坠胀等。

经前腹痛主要跟前列腺素和盆腔组织水肿有关，经后就会消失。

5、食欲改变



来月经前，女性的食欲会暴涨，而且突然变得很爱甜食。

这不需要解释，毕竟月经是一件耗体能的大事，当然事先要补充些能量。





6、情绪波动

经期来临前女性会出现较大的情绪波动，变得暴躁，经常为了一些小事而争吵。

但还有一个相反的情况，就是会出现抑郁症状，情绪淡漠爱独处，不愿出门，但不用太过担心，这也是正常的，月经结束时就会消失。

研究表明，绝大多数女性出现自杀和暴力犯罪的活动都发生在经前或经期，所以身边朋友快来事时，请多点理解。

7、长痘痘

有些女孩在经前一周两颊和唇周就开始长痘，月经完了就消失，下个月经前又来，如此反复。

经前长痘其实也是体内激素变化所致，建议女性朋友注意饮食、避免熬夜、控制情绪，这个症状就能得到缓解。