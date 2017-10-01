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这个年龄的女人最易得乳腺癌！3个症状是“警示”

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2017-10-1239健康网

核心提示：乳腺癌是女性最高发的恶性肿瘤，好在这种肿瘤不喜欢盯上年轻人，所以只要在此之前做好预防，可大大降低患癌几率。那么，女人到了哪个年龄段需要警惕乳腺癌呢？

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乳腺癌是女性最高发的恶性肿瘤，好在这种肿瘤不喜欢盯上年轻人，所以只要在此之前做好预防，可大大降低患癌几率。那么，女人到了哪个年龄段需要警惕乳腺癌呢？

30岁-39岁

问题一：乳房纤维囊性变

女人过了30岁，乳房开始慢慢出现问题。不过这时候多为良性病变。

临床上很多30-39岁的女性会出现乳房纤维囊性变，这种良性病变以囊肿、肿块、乳房疼痛为特征，其中乳痛多为循环性的，随经期发生并消失。

一般情况下不需要治疗，只需定期随访即可，但如果实在乳痛难忍，可以考虑手术摘除。

问题二：乳房下垂

这个年龄的女性多数已分娩，哺乳虽对女性身体好，但随之也会引起一些乳房问题，如乳房下垂。

哺乳期间乳房的膨胀可舒展乳房皮肤，可当哺乳完成后，乳房膨胀感消失，松弛的皮肤会使乳房出现下垂。

另一方面，怀孕期间使用较大的罩杯也会引起乳房下垂。

此外，吸烟和年龄增长、怀孕次数多也会造成乳房下垂，所以我们能看到的中年女性，乳房多半都不坚挺。

如何预防乳癌？

美国国家癌症研究所指出，30-39岁这个阶段的女性发生乳癌的概率只有1/229，但有家族史的女性几率会有所升高。


首先，这个时期的女性首先应该学会自检，至少每月一次，可观察乳房外观，触摸是否有结节；

其次，定期去医院做乳腺检查；

最后，了解乳腺癌的常见症状，一旦发现异常，及时就医；

40-49岁乳腺癌最高发

女人过了40岁，不只乳房形状会发生变化，得乳腺癌的几率也会升高。亚利桑那保健科学中心大学临床医学助理教授莱昂·唐尼博士说，随着年龄的增长，乳房会变得更加丰富，尤其是更年期之后，腺状纤维会减少，从而引起乳房下垂。

而且，40岁以上的女性，乳腺癌发病率更高，约为1/68。


美国国家癌症研究所建议40岁以上的女性每两年照一次乳房X线，如果有家族乳癌史，还可改为一年照一次。

另外，当持续出现以下症状时，请立刻就医。

乳房及腋下发现坚硬肿块；

乳头内缩或有溢液；

乳房发痒且发生颜色变化，如皮肤脱落、变红等；

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