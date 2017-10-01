生孩子原来对女人伤害这么大！漏尿、松弛都会找上你

核心提示：生孩子对女人来说是一个极大的挑战，不仅顶着大肚子10个月，还不能吃辛辣刺激食物。而且，生完孩子后，女人身体还会出现几个改变，比如会漏尿

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生孩子对女人来说是一个极大的挑战，不仅顶着大肚子10个月，还不能吃辛辣刺激食物。而且，生完孩子后，女人身体还会出现几个改变，比如会漏尿。

3个孩子的妈 出远门居然要穿纸尿裤

福建的张女士今年42岁，是一名普通的家庭主妇，现在已经是三个孩子的妈妈。

虽然孩子是顺产，但产后的张女士却遇到了一个极大的困扰——漏尿。

据她表述，自从第三个孩子出生，她一旦咳嗽或大笑时，就会不自觉漏尿。

不只如此，平时还会出现尿频，每隔1-2个小时就会上一次厕所，出远门就怕找不到厕所，不得不使用成人纸尿裤解决这个难言之隐。

经检查发现，张女士的漏尿是阴道松弛所致。医生解释说，因为张女士多次分娩，导致阴道壁肌肉损伤出现松弛，从而引起漏尿。





女人产后尿失禁，是正常的？

有人说，尿失禁是一种正常的生理现象，它是随着年龄的增长而发生的一种自然结果。

但泌尿外科主任谢克基教授否定了这种说法。



他介绍说，尿失禁并不是正常衰老的一部分，它可以发生在女性的任何年龄。虽然这种病看似没有生命威胁，但长期如此，会给患者心理和生活带来极大的困扰。

?漏尿会使下半身长期处于潮湿状态，时间一久，易引起皮肤溃烂、发炎和肿痛，引发各种泌尿系统感染和妇科病；

?因漏尿导致下半身尿味浓烈，同床时很容易引起另一半反感，使对方失去“性”趣。再者，如果同房时女方兴奋过度，腹压增大，尿液还会不自觉流出来，引发尴尬；

?因漏尿不敢出远门，去朋友家也一直往厕所跑，这难免会给患者带来尴尬。

有些患者甚至因为羞愧不敢就医，导致病情加重。

所以他建议尿失禁患者，一旦发现要立即就医，否则越拖越严重。





尿失禁是产后护理不当？只是主要原因之一

据调查，产后女性有尿失禁困扰的比例高达30%-50%，主要是因为分娩对盆底肌肉和神经造成了损伤，使盆底肌肉出现松弛、无力现象，其中有部分产妇会随着产后调养慢慢恢复，但有些情况则会越来越严重。

一般来说，出现产后尿失禁时，不需要急着做手术，可通过行为训练、药物或辅助装置来改善症状，是否需要做手术还得依个人病情来定。

例如神经尿性膀胱，不及时诊治就会导致尿毒症，危及性命。

所以，不管哪种尿失禁，一旦发现应尽快就医，才好对症治疗。

缓解尿失禁，只需做一个运动

①女性取坐位、立位或卧位，慢慢收缩肛门，再收缩尿道和阴道；

②收缩阴道和尿道时，腹部肌肉和大腿放松，每次缩紧时间不低于3秒；

③然后慢慢放松，连续10遍，每天5-10次；