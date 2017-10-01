分享一个快速受孕的小技巧：夫妻最好一起看！

核心提示：不想生孩子的人很多，但想生而不能生的更多！数据显示，我国不孕不育的平均发病率为12．5％~15％，也就是说每八对夫妻中，就有一对无法生孩子。

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

不想生孩子的人很多，但想生而不能生的更多！数据显示，我国不孕不育的平均发病率??为12.5%~15%，也就是说每八对夫妻中，就有一对无法生孩子。

女性不孕？原因是……

输卵管堵塞、子宫内膜异位症、肥胖、月经不调、多囊卵巢综合征……这些都是导致女性不孕的原因，其中多囊卵巢是排卵障碍性不孕的主要原因。

多囊卵巢综合征会引起排卵障碍，这个特征直接会降低女性受孕率；

即使怀孕，又因体内的高雄激素、高胰岛素水平等代谢内分泌紊乱，可能引起自然流产。

此外，多囊卵巢综合征的女性患妊娠并发症的几率也相对增加，常见的有娠期糖尿病、妊娠期高血压和羊水过多等。

生殖医学中心副主任医师葛明晓介绍，多囊卵巢是一种内分泌疾病，目前还无法根治，只能在病情的不同阶段制定相对的治疗方案。



其中最首要、最重要的就是改变不良生活方式、控制饮食、增加运动量。





如果是在育龄期，则以助孕为主；青春期则以调经为主；如果没有生育要求，主要就是预防并发症同时调理月经。

葛明晓副主任提醒大家，如果35岁以下，备孕超过1年仍不能怀孕的，夫妻应尽快去医院就诊，查明病因对症治疗。

排卵期到底有多重要？开启怀孕的“钥匙”



为了快速怀孕，很多夫妻都在到处想办法，其中使用排卵试纸是最常见的一种。

众所周知，只有女性排卵，男子排精时才能受孕，而女性一个月只排一次卵，只有找准时间，才能提高“命中率”，这时排卵试纸就起大作用了。





但在专家看来，夫妻备孕可以选择排卵期，但不用太执着于“怀上”，精神过于紧张反而不利于怀孕。

所以葛明晓医师建议，夫妻最好在自然放松的状态下正常过性生活，每周2-3次即可。

如果三个月后没有怀孕，可以到医院进行排卵监测。

当然，使用排卵试纸是最直接的方法，但对于它的使用，医生有几点建议：

月经规律的女性，可以在经期第10天开始测，每天验一次。如果两条线一样深，提示两天内会排卵，此时同房较快受孕；

如果连续3天没有测到双线，可能出现排卵问题，建议立即去医院检查卵泡。