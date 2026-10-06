女人的月经每个月都提前三四天来有事吗?

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核心提示：月经周期的变化有时会让人感到担忧，尤其是当月经周期出现规律性的变化时。月经每个月都提前三四天来，可能与多种因素有关，包括生理、心理和环境因素。这种变化可能是正常的，但也可能是某些健康问题的信号。 月经周期提前可能是由于激素水平的变化。例如

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