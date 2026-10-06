阴内有白色豆腐渣是什么原因引起的女性

栏目关注：

核心提示：阴内出现白色豆腐渣样的分泌物，通常是由阴道炎引起的一种症状。这种症状常见于女性，特别是念珠菌感染时。念珠菌是一种常见的阴道内寄生真菌，当其数量过多时，会导致炎症，进而产生这种特征性的分泌物。 如果这种分泌物伴有强烈的鱼腥味，可能提示细菌性

39健康网 专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站 中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。