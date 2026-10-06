女性雌激素高的表现吃什么药

栏目关注：

核心提示：雌激素水平过高在女性中可能表现为多种症状，治疗时需要综合考虑药物的选择和生活方式的调整。雌激素水平过高可能导致月经不规律、情绪波动、体重增加、头痛、乳房胀痛等症状。治疗雌激素过高的药物主要包括抗雌激素药物、孕激素和某些类型的避孕药。抗雌激素

39健康网 专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站 中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。