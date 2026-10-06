核心提示：膝关节半月板损伤是咋来的？轻重程度如何判断？

每天上下楼梯、跑步打球、蹲下起立，膝盖都在默默承受着压力。很多人第一次听说“半月板损伤”，是在运动受伤后的核磁报告上，也有的是因为年纪大了膝盖莫名其妙地疼。半月板到底是什么？它又是怎么被弄伤的？

如果把膝关节比作一个精密的轴承，半月板就是夹在股骨和胫骨之间的两片“软垫”。它像月牙形的软骨，主要作用是缓冲压力、分散负荷，同时还能稳定关节、分泌润滑液。这个软垫本身没有直接供血，只有靠近关节囊的边缘区域有少量血液供应，所以一旦损伤，修复能力非常有限。

那么，半月板损伤是怎么发生的？最常见的原因是“扭转暴力”。比如打篮球时突然转身、急停，或者踢足球时脚掌固定但身体旋转，膝关节在屈曲状态下发生旋转，半月板来不及跟随动作，就像复印纸被卡住一样，被硬生生撕裂。除了运动损伤，日常生活中的几个动作也很伤半月板：长时间蹲着干活、跪着擦地、突然从深蹲位猛然站起，或者上下楼梯时踩空，都可能导致半月板受力异常而受损。

另一个容易被忽视的原因是退变。中老年人的半月板会随着年龄增长而变脆、变薄，弹性下降，有时甚至没有明确的外伤史，仅仅是走路多了、下台阶时轻轻扭了一下，半月板就撕裂了。这种“老化的半月板”损伤，在临床上非常常见。另外，体重过大的人在行走时，膝关节负荷成倍增加，也会加速半月板的磨损。

损伤后轻重程度如何判断？最直观的方法是看症状。轻度损伤通常只有轻微的疼痛或弹响，休息后能缓解，可以正常行走，下蹲时有酸胀感，但不影响日常生活。这种多半是半月板表面磨损或小范围撕裂，身体有机会通过休息和保守护理慢慢恢复。

中度损伤时，疼痛会更明显，膝盖可能出现局部肿胀，尤其在走路或上下楼时感到膝盖卡顿、不能完全伸直或屈曲，有时还会听到关节内有“咔嗒”声。这时半月板撕裂的范围可能已经比较大，但还没有完全影响到关节稳定。

重度损伤的信号则非常明确：膝关节反复肿胀、剧痛，甚至出现“交锁”现象——膝盖像被什么东西卡住一样，动弹不得，需要甩一甩腿或手动调整位置才能解锁。有些患者还会感觉膝盖“打软腿”，走着路突然腿发软使不上劲。这些情况往往意味着撕裂的半月板碎片已经嵌在关节间隙里，或合并了韧带损伤，需要尽快找专科医生评估。

需要特别提醒的是，无论症状轻重，只要膝盖受伤后出现持续疼痛、明显肿胀、活动受限，或者反复发生“卡住”的感觉，都应及时去医院骨科或运动医学科就诊，通过医生查体和核磁共振检查明确损伤程度。切勿觉得“忍忍就能好”，因为半月板损伤如果拖延不治，磨损会逐渐加重，甚至影响关节软骨