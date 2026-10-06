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女性小便出血怎么回事，3个原因导致出血需留意

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2026-10-06 08:00:0039健康网
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核心提示：女性小便出血怎么回事，3个原因导致出血需留意

不少女性朋友发现小便时带血，第一反应往往是惊慌。其实，血尿在女性中并不少见，但每次出现都需要认真对待。血尿既可能是喝水太少引起的暂时现象，也可能是身体某些部位真正发出了警报。多数情况下，女性小便出血和以下几个问题有关，需要你多加留意。

泌尿系统感染是最常见的原因。女性的尿道比男性短得多，且离肛门和阴道很近，细菌很容易沿着尿道上行进入膀胱，引发炎症。感染后，膀胱黏膜会充血、水肿，尿液的冲刷会引起黏膜渗血，血液混进尿液里就形成了血尿。这种血尿通常伴随着尿频、尿急、尿痛，也就是排尿时有一种火辣辣的刺痛感，或者总感觉尿不干净。如果你发现血迹是鲜红色的，而且排尿快结束时血量更明显，大多属于这种感染情况。

尿路结石也是一个不能忽视的因素。当肾脏里的小结石掉落到输尿管，或者膀胱里已经形成了结石，就可能在体位变化或排尿时划伤尿路黏膜。这种出血通常有明显的诱因，比如剧烈运动、长时间走动后突然发现血尿，或者伴随腰部或下腹部一阵阵的绞痛，甚至牵连到大腿根部不舒服。结石引起的血尿有时在显微镜下才能看到，有时也会表现为肉眼可见的鲜红血尿，往往来得快去得也快。如果疼痛和血尿反复出现，说明结石可能正在移动，需要去医院做超声检查来明确位置。

肾脏本身的疾病，往往是悄悄发生的危险信号。如果出血前没有尿痛、没有腰绞痛，仅仅是尿液颜色变了，变成洗肉水色或浓茶色，而且你可能最近一两周有过感冒或咽喉疼痛，这就要警惕肾小球肾炎的可能。这类疾病属于免疫系统异常反应损伤了肾脏，不像感染那么容易引起注意。还有一种最需要警惕的情况，是无痛性的肉眼血尿——尿液大量带血，却完全没有不舒服的感觉，这种表现可能与泌尿系统的肿瘤或其他占位性病变有关，一定要及时排查，不能拖延。

偶尔一次肉眼可见的血尿之后消失了，不代表问题已经好了。尤其是中老年女性，更不能忽视无痛血尿。如果血尿只是偶尔出现，又恰好发生在大量运动或饮水极少之后，可以先多喝水多休息观察半天，只要颜色变浅、尿色转为清澈，可以暂时放心。

但出现以下任意一种情况，要尽快去医院的泌尿外科或肾内科就诊：一是整个尿程都呈红色，或者颜色持续加深；二是血尿同时伴有强烈腰痛、高烧或排尿困难；三是排除了月经污染后，绝经期后的女性出现了哪怕一次不伴疼痛的血尿。无论哪种原因，体内出血都需要查明源头，不要盲目吃止血药或抗生素。多喝水可以稀释尿液、减少刺激，但最终还是要有专业医生通过尿常规、彩超或CT来确认诊断。你的身体比什么都重要，早一步就医，就多一分安心。

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