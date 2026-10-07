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3岁男童脸莫名肿，祸首竟是鼻腔里的纽扣电池

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2026-10-07 08:00:0039健康网
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核心提示：3岁男童脸莫名肿，祸首竟是鼻腔里的纽扣电池

门诊来了个三岁的小男孩，家长说孩子右边脸颊肿了两天，不发烧也不咳嗽，精神头看着还行。起初以为就是牙疼或者腮腺炎，可孩子既不喊牙疼，张嘴看也没有明显的蛀牙，脸颊却一天比一天鼓。直到医生用鼻内镜往鼻腔里看了一眼，才发现罪魁祸首竟然是一枚已经生锈的纽扣电池，就卡在右侧鼻腔的中鼻道深处，周围黏膜已经充血糜烂，还渗着黄褐色的分泌物。

这类情况并不算罕见，但要特别警惕。幼儿好奇心强，喜欢把硬币、珠子、小玩具零件往鼻孔里塞。纽扣电池和普通异物不一样，它本身带电压，浸在黏膜分泌物里会形成局部电流，持续放电灼伤组织，同时电池外壳还会泄漏强碱性电解液，造成化学烧伤。几小时到几天之内，就可能让鼻腔黏膜坏死、鼻中隔软骨穿孔，甚至伤到眼眶或颅底。

麻烦的是，早期表现常常只有单侧鼻塞、流臭脓涕或者反复少量鼻出血。因为孩子年纪小，说不清楚，家长容易当成普通感冒、鼻炎或上火来治。等到脸颊肿起来，往往说明组织损伤已经比较深了，就像新闻里那个孩子一样，可能已经过了好几天才被发现。个别情况下，纽扣电池还会被吞进消化道，同样会引起严重腐蚀，一旦怀疑误吞，必须立即去医院急诊处理。

那么平时应该怎么发现和预防？如果孩子突然出现单侧鼻腔流黄绿色脓涕，气味难闻，或者反复鼻出血，而且精神食欲没明显异常，就要多留个心眼，先带孩子去耳鼻喉科做个鼻内镜检查。不建议家长自己用小镊子或者棉签去掏，以免把异物推得更深，或者捅破血管，反而不利于医生取出。

更重要的是把危险源放在孩子够不到的地方，比如遥控器、电子门铃、旧手表、儿童玩具用的纽扣电池盒盖，都要检查是否松动或脱落。家里要定期清理桌面和柜子底部的零散小物件，安全无小事。如果不能确定孩子到底塞没塞异物，宁可去一趟医院排查，也不要等。

再次提醒，本文仅为健康知识科普，不能替代专业医疗诊疗。如果孩子出现面部肿胀、呼吸困难、剧烈疼痛或异常烦躁等急症表现，请第一时间前往正规医院急诊就医，不要在家耽误时间。

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