男的更年期看什么科看什么门诊好呢

男性更年期应该去看内分泌科或者男科。
男性更年期，也称为男性荷尔蒙缺乏症或男性更年期综合症，主要表现为性激素水平下降，进而导致一系列生理和心理症状。男性更年期与女性更年期类似，但症状可能有所不同，包括情绪波动、疲劳、性欲减退等。这些症状往往与睾酮水平下降有关，内分泌科或男科医生能够更好地评估和治疗这些问题。
为了更好地管理男性更年期的症状，首先需要进行全面的身体检查，包括血液中的睾酮水平检测。医生会根据检查结果制定个性化的治疗方案，可能包括生活方式调整、心理支持和必要的药物治疗。定期随访也非常重要，以便及时调整治疗方案，确保症状得到有效控制。
【生活小贴士：】
1. 定期进行身体检查，特别是睾酮水平的检测。
2. 保持健康的生活方式，包括均衡饮食和适量运动。
3. 必要时寻求心理支持，以应对情绪波动等问题。39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
擅长领域：妇科恶性肿瘤的手术、放疗、化疗，宫颈病变及HPV感染的手术及治疗。子宫肌瘤、卵巢囊肿、子宫内膜异位症、宫外孕的微创手术治疗及阴式手术，各类盆底障碍性疾病的手术治疗。各种妇科良恶性疾病的微创手术，近年开展单孔腹腔镜手术，为爱美女性带来福音。同时擅长乙型肝炎病毒母婴阻断及妊娠合并肝病的诊治。妇科疾病合并乙肝丙肝梅毒艾滋病等各类感染性疾病的诊治。
擅长领域：腹腔镜手术，长期专注于妇科肿瘤，女性盆腔疼痛，子宫内膜异位症和子宫腺肌症的临床和基础研究
擅长领域：宫颈病变。子宫肌瘤。卵巢肿瘤。子宫内膜异位症。 月经病。孕前咨询。高危妊娠孕期检查。月经不调紊乱。多囊卵巢综合症。宫腔占位，子宫内膜增生及不典型增生。女性不育症。Cervical lesions; uterine fibroids; ovarian tumor; endometriosis; menstrual illnesses; pre-pregnancy counseling; high-risk pregnancy tests; menstrual disorder; polycystic ovary syndrome; uterine tumors; endometrial hyperplasia and atypical hyperplasia; female infertility.