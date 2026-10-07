问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 女性 > 女性精选资讯 > 正文

女性分泌物臭臭的是什么

举报/反馈
2026-10-07 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：女性分泌物出现异味可能是由多种原因引起的，这通常提示可能存在感染或其他健康问题。常见的原因包括细菌性阴道病、霉菌感染、性传播感染等。这些情况通常伴随着分泌物的颜色、质地以及量的变化。 如果分泌物伴有异味，同时出现颜色异常（如黄色、绿色）、

女性分泌物出现异味可能是由多种原因引起的，这通常提示可能存在感染或其他健康问题。常见的原因包括细菌性阴道病、霉菌感染、性传播感染等。这些情况通常伴随着分泌物的颜色、质地以及量的变化。

女性分泌物臭臭的是什么

如果分泌物伴有异味，同时出现颜色异常（如黄色、绿色）、质地改变（如稀薄、泡沫状）或伴有瘙痒疼痛等不适感，这可能是感染的迹象。例如，细菌性阴道病的分泌物可能呈现灰白色，而霉菌感染则可能伴有奶酪样的分泌物。性传播感染则可能伴有疼痛、烧灼感或尿道刺激症状。

女性分泌物臭臭的是什么

当出现上述症状时，尤其是伴随发热、腹痛、尿频尿急等症状时，应立即就医，因为这可能是更严重的感染或其他健康问题的迹象。同时，不要忽视个人卫生习惯的重要性，保持良好的个人卫生可以有效预防此类问题的发生。避免频繁使用抗生素，因为这可能会破坏阴道内的正常菌群平衡，从而增加感染的风险。

女性分泌物臭臭的是什么

【预防小贴士：】

1. 保持良好的个人卫生习惯，定期清洗外阴区域。

2. 避免使用可能刺激阴道的化学物质，如某些卫生巾或洗液。

3. 保持健康的生活方式，包括均衡饮食和适量运动。

4. 定期进行妇科检查，以便及时发现并处理潜在问题。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 细菌性阴道病 霉菌感染 性传播感染
细菌性阴道病怎么治？内服药疗法细菌性阴道病治得好吗女性用什么药细菌性阴道病是怎么引起的,好治吗女性细菌性阴道病如何治疗细菌性阴道病怎么办细菌性阴道病能怀孕么细菌性阴道病能治好吗女性怎么治疗细菌性阴道病什么症状
相关专题
精编文章更多
女性资讯女性私密事保健常识营养美食心理情感减肥指南美容护肤生理疾病
“女人两个坎，熬过就长寿”，两坎是指哪两年？男女都要多关注
女人尿尿后到底是擦还是不擦？
夏天疲乏犯困、心烦气躁？中医师教你夏日饮食调理小妙招（内附食疗方）
乳腺癌患者自述：切除双乳后，老公从不直视我，跟以前判若两人
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
你可知香薷饮？既能解暑还能消肿！ 2019-05-15
这三样东西你还在吃？痛风找上门是太轻而易举 2019-04-30
宫颈癌疫苗接种年龄有讲究，什么时候打疫苗才有预防作用？ 2019-04-12
乳腺增生会发展成为乳腺癌吗？ 2019-04-12
推荐专家更多
  • 姚穗主任医师湖南省人民医院

    擅长领域：姚穗主任擅长妇产恶性肿瘤的综合治疗

  • 黄冬梅主任医师郑州大学第二附属医院

    擅长领域：妇科、产科及妇科肿瘤各种疾病的诊断及规范化治疗，腹式、阴式及腹腔镜手术

  • 刘浩主任医师北京和美妇儿医院

    擅长领域：从事于正常的生理产科及病理产科、合并症—子痫、妊娠期糖尿病、合并心脏病等合并内外科疾病，特别是产科出血、羊水栓塞等危重症抢救工作。

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈